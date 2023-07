Mercedes-Benz a dévoilé une photo du tout nouveau coupé CLE sur sa page Facebook. Le modèle à deux portes sera présenté le 5 juillet prochain à 17 heures.

Le futur coupé remplacera à terme pas moins de quatre modèles dans la gamme de la marque allemande, qui s'oriente vers une simplification de sa flotte de véhicules à essence. Dans un premier temps, le coupé deux portes prendra la place du coupé Classe C et du coupé Classe E actuellement disponibles, les variantes décapotables de ces deux modèles étant remplacées par le cabriolet CLE, dont nous savons qu'il est en préparation grâce à plusieurs photos prises au cours des 12 derniers mois.

Comme les cabriolets actuels, le futur CLE sera doté d'un toit en tissu, qui est sans doute plus élégant, plus compact et beaucoup plus léger qu'un toit rigide rabattable, mais qui ne peut pas offrir le même niveau de rigidité structurelle que son homologue autrefois à la mode.

Pour en revenir à la variante coupée qui fera ses débuts la semaine prochaine, elle porterait le nom de code "C236" et semble présenter une carrosserie assez élégante, rappelant la malheureuse Classe S coupée qui n'a duré que le temps d'une génération.

La nouvelle CLE sera vendue en Europe, aux États-Unis et sur d'autres marchés dans le monde. Les concessionnaires américains ont eu la primeur de la nouvelle deux portes en juin 2022, lorsque Mercedes-Benz leur a dit que la voiture serait d'abord disponible avec un seul moteur électrifié de 2,0 litres à quatre cylindres. Dans l'actuelle berline de Classe C, ce moteur développe une puissance combinée de 308 chevaux dans la version hybride rechargeable C300e.

Selon un document de l'EPA révélé par Car and Driver en avril, la CLE aura également une version à six cylindres, ainsi qu'une variante AMG 53, avec des versions à propulsion et à transmission intégrale 4Matic sur la liste des configurations disponibles.

La précédente génération de Mercedes-AMG E53 était équipée d'un six cylindres en ligne de 3,0 litres couplé à un moteur électrique qui produisait une puissance combinée de 451 ch, distribuée aux quatre roues via le système de transmission intégrale 4Matic+ de la marque, on peut donc s'attendre à ce que le prochain CLE 53 AMG apporte quelque chose de similaire à la table des coupés dynamiques lorsqu'il fera son entrée sur le marché.

Nous en saurons plus sur la nouvelle Mercedes-Benz à deux portes après sa présentation officielle le 5 juin, rendez-vous donc régulièrement sur Motor1 pour en savoir plus.