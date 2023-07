Alors que Mercedes-Benz vient tout juste de présenter le tout premier coupé CLE, le constructeur automobile allemand dévoile à présent son homologue à toit ouvert, qui arrivera sur le marché après le modèle à toit rigide. Cependant, ce n'est pas un début à part entière mais plutôt un aperçu détaillé du modèle.

Bien que peu d'informations officielles soient actuellement disponibles, nous pouvons confirmer que la CLE cabriolet est livrée avec un toit pliable en tissu, tout comme ses prédécesseurs. Pour rappel, la CLE sous forme de coupé et de cabriolet est lancé en remplacement de la Classe C et de la Classe E (versions Coupé et Cabriolet comprises). La CLE est d’ailleurs plus longue que ces dernières.

Sous cette verrière rouge, l'intérieur du cabriolet imite celui du coupé CLE. Cependant, un cuir rouge frappant recouvre les sièges et les portières ce qui établit établit un lien visuel avec la capote. Le tableau de bord est entièrement numérique et les boutons tactiles d’un noir brillant sur le volant sont cependant partagés avec la version Coupé.

Quid de la motorisation ?

Mercedes n’a encore rien dit concernant la gamme de moteurs du cabriolet. En fait, les photos que vous voyez dans la galerie ci-dessous ne sont pas accompagnées d'un communiqué de presse officiel, ce qui signifie probablement que les débuts officiels de l’allemande à toit ouvert auront lieu dans quelques mois. La logique nous dit que les groupes moto-propulseur seront partagés entre les deux membres CLE, ce qui signifie qu'il y aura probablement un hybride doux à six cylindres de 3,0 litres disponible pour le cabriolet CLE.

Le moteur de base du nouveau coupé est un turbo de 2,0 litres avec une aide au démarrage intégrée et une boîte de vitesses automatique à neuf rapports, bon pour 255 chevaux et 400 Nm de couple. La CLE 450 4Matic haut de gamme, à son tour, a un six cylindres en ligne de 3,0 litres sous le capot avec 375 ch et 500 Nm de couple. Il n'y a pas de transmission manuelle disponible quel que soit le choix du moteur.

En passant, il convient de mentionner que tout comme aux États-Unis, l’Europe va également recevoir un moteur diesel. La CLE 220d sera propulsée par un turbo-diesel de 2,0 litres de 197 ch envoyé aux roues arrière uniquement. Selon un document de l'EPA, le marché américain recevra également l'AMG CLE 53 l'an prochain avec le moteur 3,0 litres du GLE 53, qui produit 429 ch et 560 Nm de couple.