Mercedes-Benz a dévoilé la Classe CLE en juillet dernier et nous avons eu la chance d'essayer la remplaçante de la Classe C et de la Classe E à deux portes quelques mois plus tard. Entre-temps, le constructeur allemand prépare le prochain chapitre du développement du modèle avec le lancement prochain des versions de la marque AMG. Aujourd'hui, nous pouvons partager des photos d'espionnage des modèles 53 AMG et 63 AMG, qui devraient faire leurs débuts officiels dans le courant de l'année prochaine.

Deux prototypes différents

La galerie de photos ci-dessous contient des photos de deux prototypes différents, tous deux photographiés plus tôt aujourd'hui sur des routes publiques en Allemagne. La voiture d'essai à toit bleu est probablement le coupé CLE 53 AMG, à en juger par les quatre sorties d'échappement rondes à l'arrière. En revanche, le véhicule d'essai décapotable devrait être le modèle haut de gamme 63 AMG, qui présente une disposition légèrement différente des échappements dans le bouclier arrière et une calandre Panamericana.

Galerie: Mercedes-AMG CLE 53 / 63 : nouvelles photos d'espionnage

16 Photos

Quant à ce qui se passe sous le capot, nous n'avons pour l'instant entendu que des rumeurs. Le modèle 53 devrait recevoir une version plus puissante du moteur à six cylindres en ligne de 3,0 litres de la marque, qui génère 375 chevaux dans le CLE 450 4Matic. Dans le SUV GLE 53, le 3,0 litres biturbo produit 429 ch, et nous pouvons probablement nous attendre à la même puissance pour le CLE plus puissant dans les formes cabriolet et coupé.

Le modèle phare de la CLE sera le modèle 63 AMG. Certains prétendent qu'il empruntera le moteur turbo-four hybride de 2,0 litres de la nouvelle C63, mais cela n'a pas vraiment de sens étant donné que les clients peuvent obtenir un plus gros moteur à six cylindres en ligne avec le CLE 450 4Matic. Donner plus de puissance à ce moteur 3.0 litres avec l'ajout d'un moteur électrique serait logique étant donné que la E63 passera également d'un V8 à un I6 électrifié.

En fait, il semble que la CLE 63 sera bel et bien une hybride rechargeable puisqu'un port de charge est situé sur le pare-chocs arrière de ce nouveau prototype. C'est un endroit plutôt inhabituel pour un port de charge, mais ce n'est pas nouveau pour Mercedes puisque le coupé GT 4 portes en dispose également à cet endroit.