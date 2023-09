En règle générale, lorsqu'un véhicule est proposé à la fois en version thermique et en version tout électrique, la version électrique peut être quelque peu délaissée. Mercedes-Benz renverse toutefois le scénario avec la Classe CLA Concept, présentée au Salon de Munich.

La nouvelle plateforme de voiture compacte de l'entreprise, axée sur l'électrique, a été dévoilée en avant-première.

Basé sur l'architecture modulaire Mercedes-Benz (MMA), la Classe CLA Concept affiche un style élégant, des matériaux intérieurs durables et une autonomie estimée par le constructeur à 750 kilomètres sur l'échelle de calcul WLTP.

Bien que les détails sur le groupe motopropulseur et la batterie soient encore rares, le constructeur affirme que la CLA s'inspire du concept Vision EQXX pour ses moteurs électriques et son système d'infodivertissement Superscreen qui s'étend sur toute la largeur du tableau de bord.

Une ligne claire, épurée et élégante

Le concept CLA reprend la forme familière de la berline ("coupé quatre portes") qui a été la marque de fabrique de Mercedes. Cependant, les designers ont modifié le look en allongeant le capot et en raccourcissant la plage arrière pour obtenir des proportions plus sportives, rehaussées par la splendide peinture rouge grenade.

Ce qui différencie encore plus le concept CLA de ses prédécesseurs, c'est une calandre beaucoup plus audacieuse qui emprunte sa forme au roadster Mercedes-AMG SL et à la GT. Une multitude de petites étoiles tridimensionnelles lumineuses s'élèvent du panneau de la calandre, donnant au concept une allure de bijou.

Le design Sensual Purity de Mercedes est clairement visible dans la carrosserie élancée et l'arrière incurvé du concept CLA, mais il a été légèrement modifié avec des ailes évasées apparaissant sous une bande de chrome qui se fond parfaitement dans les feux avant et arrière.

Les phares et les feux arrière sont tous deux équipés de LED sur toute la largeur et de feux diurnes à trois points, encastrés dans un support au lieu d'apparaître sous une feuille de verre ou de plastique. Cela confère au CLA un nez en escalier à l'avant, en combinaison avec la forme de la calandre, qui pourrait bien être le seul faux pas stylistique de la voiture.

À l'intérieur, le concept CLA emprunte beaucoup à la Vision EQXX, notamment des matériaux durables et un écran Superscreen de haute technologie. Les sièges argentés et blancs sont recouverts de cuir Nappa tanné à l'aide d'écorces de café, un produit résiduel inutilisable de l'industrie des boissons. Le tissu violet scintillant est fabriqué à partir de plastique PET recyclé.

Des bandes de soie cultivée en laboratoire apparaissent à l'intérieur des vide-poches, les tapis de sol sont en bambou et les poignées de porte et garnitures d'accoudoir en argent satiné sont en fait fabriquées à partir de papier recyclable. Parmi les éléments de style intéressants, citons la couronne de laurier classique de Mercedes-Benz, agrandie et brodée sur les sièges.

Le concept CLA est équipé d'un gigantesque système d'infodivertissement Superscreen qui s'étend sur tout le tableau de bord et comprend trois écrans distincts : un ensemble d'instruments et des écrans tactiles au centre et devant le siège du passager.

Ce qui ressemble à des bouches d'aération signées Mercedes sont en fait des cadrans pour la climatisation bizone, le flux d'air provenant en fait de cerclages situés derrière le Superscreen flottant. Le système d'infodivertissement est géré par MB.OS, le nouveau système d'exploitation du constructeur automobile qui intègre un processeur à refroidissement liquide. Ce processeur, qui s'affiche fièrement sur la façade, permet un fonctionnement plus rapide, des graphismes plus nets et des fonctionnalités améliorées.

Deux batteries différentes

Étant donné qu'il s'agit encore d'un concept et non d'un modèle roulant, les "spécifications" du show-car CLA sont peu précises et représentent plutôt une estimation de ce que l'on peut attendre du modèle de série qui devrait arriver sur le marché d'ici la fin de l'année 2024. Pourtant, ces spécifications théoriques restent très prometteuses. Bien que sa batterie refroidie à l'eau soit différente de celle de l'EQXX refroidie à l'air, le concept CLA bénéficie d'un certain nombre d'améliorations en matière d'efficacité et de durabilité.

Deux types de batteries seront proposés : une batterie lithium-ion phosphate d'entrée de gamme, économique, et une batterie à anodes en oxyde de silicium pour une plus grande capacité de stockage d'énergie. Les cellules de la batterie sont également maintenues en place à l'aide d'un adhésif au lieu de vis, ce qui permet d'économiser du poids, des matériaux et de l'argent tout en offrant une meilleure intégrité structurelle.

L'architecture électrique de 800 volts confère à la Classe CLA Concept une capacité de charge rapide en courant continu de 250 kilowatts, ce qui lui permet un gain d'autonomie estimé à 400 km en 15 minutes. Une fois sur la route, la batterie de la Classe CLA envoie de l'énergie à une unité d'entraînement électrique Mercedes-Benz compacte (MB.EDU), qui intègre le moteur électrique et à la transmission à deux vitesses. Le MB.EDU utilise beaucoup moins de terre rare que les moteurs Mercedes précédents, ce qui permet d'améliorer la durabilité.

Sur la CLA Concept, cette unité d'entraînement est montée sur l'essieu arrière, et la plateforme MMA est également capable d'accueillir deux moteurs, ce qui signifie que la CLA de série devrait offrir une transmission intégrale électrifiée. Mercedes n'a pas voulu confirmer si la version à essence serait une traction ou une propulsion dans sa version de base.

Aperçu de la production

En ce qui concerne la transmission intégrale, la plateforme MMA donnera naissance à au moins trois variantes en plus de la CLA, deux crossovers et un break. Comme pour la quatre portes, les autres voitures proposeront probablement des motorisations à combustion interne, même si la variante EV devrait arriver en premier. D'autres détails concernant les voitures MMA n'ont pas encore été déterminés, mais nous nous attendons à ce que la CLA shooting brake, le GLA et le GLB soient lancés peu après la CLA.

Il est clair que le prix de ces produits est relativement élevé, mais Mercedes a été franc dans le passé en soulignant qu'il faudrait probablement attendre un certain temps avant que les VE atteignent des coûts équivalents à ceux des voitures thermiques. Nous aurons certainement plus d'informations avant que la CLA de série n'arrive sur les routes européennes à la fin de l'année prochaine. D'ici là, le concept présenté à Munich nous donnera matière à rêver.