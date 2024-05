Attendre en voiture peut être ennuyeux. Ceux qui possèdent une voiture électrique le savent bien, mais le problème touche aussi souvent ceux qui conduisent des voitures à essence ou diesel. Pour essayer de passer le temps, la seule solution est de trouver un passe-temps fonctionnel, comme celui que l'on peut avoir dans les nouvelles Mercedes.

En effet, avec l'édition numérique, le pack Connect, qui comprend 41 extras numériques pour rendre l'expérience à bord confortable à tout moment, devient de série sur la Classe A, la Classe B, le GLA et l'EQA. Voici les détails.

Un ensemble complet

Le pack Connect, disponible de série sur les plus petits modèles Mercedes dans l'édition spéciale "Digital Edition", comprend toute une série de fonctionnalités technologiques utiles au quotidien, ainsi que 41 Digital Extras (services de divertissement) gratuits pendant trois ans.

Mais ce n'est pas tout. La version spéciale est également proposée de série avec certains des équipements les plus recherchés par les clients ces dernières années, tels que le Pack complet d'aide à la conduite, l'Intégration Smartphone, le Pack Parking avec caméras 360° et le Pack Garde 360°. Le bénéfice client en choisissant cette version spéciale est de plus de 70 % par rapport au coût de l'équipement individuel.

Mercedes EQA Digital Edition Mercedes GLA Digital Edition Mercedes Classe B Digital Edition

Les stars du numérique

Si vous n'avez jamais entendu parler des Extras numériques Mercedes-Benz, il s'agit de services de divertissement disponibles à bord des voitures les plus récentes, conçus pour compléter et améliorer l'expérience à bord.

Parmi les différents programmes, on trouve par exemple ceux liés à la navigation, comme le mode Electric Intelligence pour les modèles zéro émission, et ceux liés à l'expérience dynamique, comme AMG Track Pace, disponible sur les versions Mercedes-AMG les plus sportives, qui transforme l'ordinateur de bord en un ingénieur de piste personnel.