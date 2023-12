Longueur : 4 410 mm

Largeur : 1 834 mm

Hauteur : 1 616 mm

Empattement : 2 729 mm

Coffre : min 435 l, max 1 430 l (385 l, 1 385 l pour le 250e)

Le Mercedes GLA est le premier SUV compact de la marque à l'étoile et est dérivé de la Classe A. Si la première génération, de 2013, ressemblait davantage à une berline surélevée qu'à un SUV, la seconde en 2020 a légèrement modifié ses proportions en augmentant la hauteur et en dégageant plus d'espace intérieur.

Il s'agissait également d'accueillir la variante électrique EQA, qui était initialement dérivée du modèle à essence et ne disposait pas encore d'une plateforme dédiée. En revanche, les nouvelles mensurations n'ont pas beaucoup amélioré le volume du coffre, qui dépasse les 400 litres dans la version non hybride mais n'est pas le plus généreux par rapport à la concurrence.

Mercedes GLA, dimensions

Le Mercedes GLA (série H247) a une longueur de 4,41 mètres (4 410 mm), soit environ 1,6 cm de moins que son prédécesseur, pour une largeur pratiquement inchangée de 1,83 mètre (1 834 mm). La hauteur a gagné plus de 100 mm pour atteindre plus de 1,60 cm (1 616 mm). L'empattement, c'est-à-dire la distance entre les essieux avant et arrière, est de 2 729 mm, soit 30 mm de plus.

Mercedes GLA 2023 Mercedes GLA 2023, vue arrière

Mercedes GLA, habitabilité et coffre

Par rapport aux mesures, la zone arrière du Mercedes GLA est devenue plus confortable : la plus grande hauteur permet d'avoir plus d'espace pour la tête et les portes offrent également un accès plus facile. En regardant les chiffres de la photo ci-dessous, on constate que l'espace entre le siège et le toit est de presque 97 cm (969 mm) et que même transversalement, avec une largeur de plus de 1,80 mètre, on n'est pas trop à l'étroit.

Mercedes GLA, les sièges arrière

L'espace a augmenté de 116 mm pour la tête, 45 mm au niveau des coudes et 43 mm pour les épaules. Mercedes souligne également que les sièges avant sont positionnés 140 mm plus haut que dans la Classe A actuelle, ce qui n'empêche pas le conducteur et le passager de bénéficier d'une garde au toit supérieure de 22 mm par rapport au modèle précédent.

Mercedes GLA H247, les mesures Mercedes GLA, le coffre

Cependant, le Mercedes GLA n'est pas le plus spacieux de sa catégorie, celle des SUV compacts haut de gamme, même s'il ne manque pas de praticité : la banquette divisée en trois parties permet une meilleure manipulation du chargement et des passagers, mais sa capacité s'arrête à seulement 435 litres, soit à peine 15 de plus que l'ancienne génération, alors que les modèles rivaux dépassent les 450 litres. Ce chiffre diminue encore pour la version hybride rechargeable, avec seulement 385 litres.

La gamme de moteurs du Mercedes GLA est, comme toujours, très étendue : elle propose des variantes essence avec des moteurs 1,3 et 2,0 turbo et un diesel 2,0 litres en trois variantes. Les moteurs à essence sont tous des hybrides légers, y compris la version 35 AMG et à l'exception de la 250 e plug-in ainsi que de l'AMG 45 S. Tous les modèles sont équipés de série d'une transmission automatique et, pour les plus puissants, d'une transmission intégrale 4Matic.

Motorisation Puissance Alimentation Transmission 180 Automatic MHEV 136 ch Essence Avant, automatique 200 Automatic MHEV 163 ch Essence Avant, automatique 250 Automatic 4Matic MHEV 224 ch Essence Intégrale, automatique 250 e Plug-In 262 ch Essence/électrique Avant, automatique 35 AMG 4Matic 306 ch Essence Intégrale, automatique 45 S AMG 4Matic 421 ch Essence Intégrale, automatique 180 d 116 ch Diesel Avant, automatique 200 d/4Matic 150 ch Diesel Avant ou intégrale, auto. 220 d 4Matic 190 ch Diesel Intégrale, automatique

Mercedes GLA, les concurrents aux dimensions similaires

Même parmi les SUV, il existe peu de compactes de 4,4 mètres dans le segment haut de gamme, car de nombreux constructeurs de ce segment ne proposent que des SUV. Ici, les versions essence et diesel de la gamme "normale" sont tout au plus des hybrides légers.

Alfa Romeo Tonale : 4,53 mètres

: 4,53 mètres Audi Q3 : 4,34 mètres

: 4,34 mètres BMW X1 : 4,50 mètres

: 4,50 mètres Land Rover Evoque : 4,37 mètres

: 4,37 mètres Volkswagen Tiguan : 4,51 mètres

: 4,51 mètres Volvo XC40 : 4,43 mètres

En bleu foncé : la longueur (en cm) En bleu clair : le coffre (en l)

Voici les modèles concurrents du 250 e hybride rechargeable. Le Volkswagen Tiguan manque à l'appel, car les données sur la version hybride ne sont pas encore disponibles.

Alfa Romeo Tonale : 4,53 mètres

: 4,53 mètres Audi Q3 : 4,34 mètres

: 4,34 mètres BMW X1 : 4,50 mètres

: 4,50 mètres Land Rover Evoque : 4,37 mètres

: 4,37 mètres Lexus UX : 4,50 mètres

: 4,50 mètres Lynk&Co 01 : 4,54 mètres

: 4,54 mètres Volkswagen Tiguan : 4,51 mètres

: 4,51 mètres Volvo XC40 : 4,43 mètres