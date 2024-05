Chez Porsche, les travaux sur un grand SUV électrique à sept places ont commencé il y a quelque temps. Connu en interne sous le nom de K1, ce nouveau modèle arrivera vers 2027 et sera le plus grand de toute la gamme.

Positionné au-dessus du Cayenne, il disposera d'un groupe motopropulseur très puissant et de toutes les technologies de nouvelle génération de la marque allemande. Après avoir vu les premières photos espions ces dernières semaines, nous essayons d'imaginer à quoi il ressemblera dans sa version finale.

Le SUV représentatif

Notre rendu imagine un K1 à l'allure plutôt familière. En effet, la zone avant (y compris les phares composés des quatre éléments lumineux) rappelle le nouveau Macan et le style qu'auront les futurs Boxster et Cayman électriques. Le style des flancs, quant à lui, fait écho au Cayenne, bien que l'on s'attende à un empattement plus long que celui de l'actuel SUV haut de gamme de Porsche.

En effet, le K1 pourrait dépasser largement les 5 mètres de long et offrir beaucoup d'espace pour les passagers et les bagages. En fait, nous ne serions pas surpris de voir des versions à 7 ou 4 places dans la gamme, avec deux sièges simples dans la deuxième rangée pour un voyage cinq étoiles.

Porsche K1 (2027) rendu par Motor1.com

Des éléments distinctifs tels que le splitter avant et les grandes prises d'air verticales suggèrent une impression de sportivité, tandis que les blocs optiques arrière pourraient également s'inspirer de la barre lumineuse visible sur le Macan.

Une nouvelle plateforme pour une recharge ultra-rapide

Le Porsche K1 sera basé sur la Scalable Systems Platform (SSP) Sport, conçue avec une architecture 900V et dotée de fonctions d'aide à la conduite avancées.

Porsche Macan (2024)

Bien que les détails sur le groupe motopropulseur du K1 soient encore entourés de mystère, on s'attend à des solutions avec deux, voire trois moteurs, dont la puissance totale pourrait dépasser les 1 000 ch. La production de cette nouvelle Porsche est prévue à Leipzig (où le Macan électrique est également "né"), l'entreprise visant particulièrement les marchés américain et chinois, où la demande de modèles avec ce type de positionnement est forte.