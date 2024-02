La BMW 1500 a fait ses débuts au salon de l'automobile de Francfort en 1961, en tant que premier modèle de la Neue Klasse (nouvelle classe en français). Ces véhicules ne ressemblaient à rien de ce que la marque n’avait jamais produit, avec des lignes nettes et des formes ciselées qui ont influencé le langage stylistique du constructeur jusque dans les années 1990. Jusqu'à l'arrivée de Chris Bangle.

BMW prépare une nouvelle Neue Klasse qui, à l'instar de l'original, vise à révolutionner la marque. Et pas seulement d'un point de vue stylistique. Le nom moderne Neue Klasse représente toute une architecture pour les véhicules électriques de la prochaine génération.

Nous avons déjà vu la Neue Klasse sous forme de concept (deux fois, en fait), mais le premier de ces nouveaux véhicules électriques n'apparaîtra pas avant 2025. En attendant, voici ce que nous savons.

Qu'est-ce que la BMW Neue Klasse ?

La plateforme Neue Klasse est spécialement conçue pour les VE et intègre des batteries dans la structure du véhicule. Les packs varient entre 75,0 et 150,0 kilowattheures, le groupe motopropulseur prenant en charge les packs de 800 volts et la charge rapide jusqu'à 270 kilowatts. Lorsqu'elle sera branchée, la Neue Klasse pourra augmenter son autonomie de 50 km par minute.

Les modèles reposant sur l'architecture Neue Klasse utilisent des cellules de batterie cylindriques que BMW développe en interne. Elles offrent 30 % d'énergie en plus dans le même encombrement que les cellules prismatiques actuelles. Ces packs pourraient dévoiler une autonomie allant jusqu'à 10000 km entre deux charges.

Qu'y a-t-il sous le capot ?

La plateforme de la Neue Klasse peut accueillir une variété de moteurs électriques d'une puissance allant de 268 à 1 341 chevaux - ce dernier avec une configuration à quatre moteurs selon les rumeurs. Le groupe motopropulseur peut prendre en charge des configurations de propulsion arrière et de transmission intégrale. Il est également possible que deux unités d'entraînement alimentent exclusivement les roues arrière.

À quoi ressemble-t-elle ?

Cela dépend. La Neue Klasse étant une architecture de véhicule plutôt qu'un modèle unique, elle peut prendre en charge plusieurs types de véhicules. Le premier produit sur cette plateforme sera, selon les rumeurs, un crossover électrique qui reprendra le nom iX3. Le second sera une berline de la taille de la Série 3, qui devrait être déclinée en variantes i320 ou i330. L'entreprise développera également des véhicules Neue Klasse spécifiquement pour la Chine, et Mini utilisera même les fondements de la Neue Klasse.

BMW lancera quatre autres véhicules sur cette plate-forme d'ici la fin de la décennie. Il s'agira, selon les rumeurs, des véhicules électriques d'entrée de gamme i1 et i2. Il y aura également un crossover iX4 en forme de coupé en 2026.

En septembre 2023, BMW a présenté le concept Vision Neue Klasse au salon de la mobilité IAA à Munich. Il rappelle les modèles Neue Klasse des années 1960 avec une forme ciselée, mais avec des équipements modernes comme des éléments d'éclairage imprimés en 3D. À l'intérieur, on trouve une nouvelle version du système d'infodivertissement iDrive du constructeur, y compris un affichage tête haute Panoramic Vision qui s'étend sur le pare-brise.

La Neue Klasse aura-t-elle droit à un modèle M ?

Probablement. Bien que BMW n'offre pas beaucoup de détails sur les modèles de performance basés sur la plateforme Neue Klasse, la société a déposé une marque pour le nom "iM3", et il y a des rumeurs selon lesquelles un modèle M potentiel pourrait utiliser une configuration à quatre moteurs développant jusqu'à 1 341 ch. Si BMW suit sa cadence de lancement habituelle, il faut s'attendre à ce que les modèles les plus puissants soient lancés un an ou deux après les versions standard.

Quand fera-t-elle ses débuts ?

Le premier modèle sur la plateforme Neue Klasse sera lancé au cours du second semestre 2025. BMW construira d'abord les modèles Neue Klasse à Debrecen, en Hongrie, et à Shenyang, en Chine. Elle commencera à les assembler en Allemagne en 2026, et d'autres modèles viendront du Mexique à partir de 2027.

Quel sera son prix ?

Cela dépend du véhicule. Étant donné qu'au moins six véhicules reposeront sur la plateforme de la Neue Klasse, ils seront disponibles à différents prix. Bien que nous ne disposions pas encore de chiffres précis, les nouvelles batteries seraient moins chères que les batteries actuelles. La réduction des coûts de fabrication signifie que les coûts des modèles pourraient être plus proches de ceux des modèles à combustion existants.