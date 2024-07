Ne l'appelez plus A4. La berline et le break du segment D d'Audi ont été transformés en A5, avec une refonte totale de la forme et du groupe motopropulseur.

Les intérieurs changent également, équipés des dernières technologies de la société d'Ingolstadt et présentant le luxe habituel en termes de sellerie. Analysons-les en détail.

Audi A5, le tableau de bord

Le design intérieur de l'Audi A5 2024 est toujours avant-gardiste, comme le veut la tradition des dernières générations d'Audi. L'instrumentation de bord est cependant profondément différente de celle de l'A4 qu'elle remplace.

En effet, l'A5 dispose d'un nouveau combiné d'instruments de 11,9 pouces à côté de l'écran d'infodivertissement OLED incurvé de 14,5 pouces, qui fait face au conducteur. En outre, un écran de 10,9 pouces situé du côté passager est également disponible en option. Cet écran n'est visible que par le passager pendant la conduite afin d'éviter toute distraction du côté du conducteur.

La zone du tunnel central a également été redessinée, avec de nouvelles commandes pour contrôler les différentes fonctions de la voiture, ainsi que la commande de démarrage du moteur.

L'équipement comprend pour la première fois le réglage électrique du volant, un grand toit en verre à gradation électrique et un système audio Bang&Olufsen 3D avec des haut-parleurs intégrés dans les appuis-tête avant. Enfin, l'affichage tête haute est doté d'un écran 85 % plus grand que celui du modèle précédent.

Audi A5, finitions et matériaux

La sellerie est de grande qualité, avec du cuir (disponible en différentes couleurs) et des moulures, noir piano, qui recouvrent une grande partie du tableau de bord. Il en va de même pour les panneaux de porte de l'Audi de taille moyenne, qui sont également agrémentés de quelques éléments en aluminium brossé. Les zones moins visibles de l'habitacle font également l'objet d'un soin particulier, tandis que le style des sièges change en fonction de la version choisie.

Audi A5, les sièges et le tableau de bord

Si vous optez pour la S5, en effet, vous disposerez de sièges sport avec des panneaux latéraux plus prononcés.

Audi A5, l'espace

En ce qui concerne l'habitabilité, les nouvelles formes n'ont en rien compromis le confort à bord. Au contraire, l'empattement plus long de 80 mm a apporté un avantage significatif en termes d'espace pour les jambes des passagers arrière, tandis que la garde au toit a augmenté.

La capacité du coffre est moyenne pour le segment, allant d'un minimum de 476 litres à 1 424 litres dans le cas de l'A5 Avant. Sur la berline, en revanche, il passe de 445 litres à 1 299 litres. Le seul véritable inconvénient est l'absence de double fond, puisque la batterie de 48 volts des moteurs hybrides légers MHEV Plus est située à l'arrière.