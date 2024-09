Audi continue de travailler sur la RS 5 Avant, l'héritière de la RS 4 et la prochaine rivale de la BMW M3 Touring et de la Mercedes Classe C 63 S en format break. La version la plus sportive de la voiture familiale basée à Ingolstadt a été aperçue lors d'essais sur le Nürburgring, les pilotes d'essai de la marque mettant à l'épreuve chaque composant de la voiture avant une présentation de plus en plus proche.

Le Nurburgring est déjà chez lui

Dans la vidéo publiée par CarSpyMedia, la RS 5 Avant apparaît entièrement enveloppée de noir et de blanc, mais les formes et les proportions ne laissent guère de place au doute. Le style rappelle celui de la nouvelle A5 Avant, bien qu'exagéré par la présence d'un diffuseur plus agressif et de passages de roues plus larges.

Parmi les autres modifications apportées à cette variante, il convient de citer une position abaissée et un pack aérodynamique spécifique, ainsi qu'un système de freinage avec disques en carbone-céramique et des jantes en alliage dédiées.

Un détail qui ne passe pas inaperçu, cependant, est l'autocollant jaune sur la vitre arrière, indiquant la présence d'une grande batterie. Comme Audi l'a annoncé il y a quelque temps, la prochaine RS 5 Avant sera en effet une hybride rechargeable.

La puissance de l'hybride

La voie choisie par la Maison aux quatre anneaux est donc similaire à celle de Mercedes, même si, contrairement à la C 63, la RS 5 Avant ne disposera pas d'un moteur quatre cylindres. Si l'on exclut la présence d'un V8 et si l'on considère qu'un cinq cylindres est peu probable (pour des raisons d'émissions), il est possible que sous le capot de la RS 5 Avant se trouve un V6 modernisé dans divers éléments.

Audi Audi S5 Avant (2024)

Il est certain que la puissance sera supérieure aux 450 ch de l'actuelle RS 4, propulsée par un V6 2.9 non électrifié. Il faut dire que l'ajout d'une batterie et d'un moteur électrique se fera sentir non seulement en termes de puissance (et d'autonomie, avec le mode zéro émission qui pourrait permettre de parcourir une cinquantaine de kilomètres en EV), mais aussi en termes de poids, la RS 5 pouvant dépasser les 2 à 2,1 tonnes.

Nous verrons cependant quelles solutions Audi adoptera pour rendre la RS 5 Avant encore plus performante sur la route et entre les vibreurs.