L'Audi Q5 est entièrement nouveau. Et ce n'est pas seulement une question de look et de moteurs, car le SUV d'Ingolstadt a également changé dans l'habitacle.

La technologie embarquée est encore plus raffinée et la sellerie est encore meilleure, tandis que la praticité reste au top, même pour ceux qui voyagent souvent. Découvrons alors les moindres détails de l'intérieur du nouveau Q5.

Audi Q5, le tableau de bord

L'évolution générationnelle est évidente dès le premier coup d'œil. Le tableau de bord reprend le design des derniers modèles Audi, y compris les modèles électriques, avec sa configuration à trois écrans. En effet, outre le combiné d'instruments numérique de 11,9 pouces, l'écran d'infodivertissement de 14,5 pouces est incurvé et fait face au conducteur, tandis que le passager avant dispose d'un écran de 10,9 pouces en face de lui pour consulter diverses informations relatives à la conduite.

Audi Q5, le tableau de bord

L'infodivertissement est basé sur le système d'exploitation Android Automotive et le contenu est mis à jour en temps réel. Il est également possible d'intégrer des applications telles que YouTube. En outre, le conducteur a la possibilité de consulter les informations directement devant lui grâce à l'affichage tête haute, qui projette diverses données de conduite sur une surface 85 % plus grande que celle du Q5 précédent.

Enfin, le système audio haut de gamme est le Bang Olufsen avec un amplificateur de 685 W et 16 haut-parleurs, également conçu pour réduire les bruits extérieurs grâce à la technologie VNC.

Audi Q5, finition et matériaux

La sellerie du Q5 reste haut de gamme, avec des sièges chauffants et ventilés en cuir diamanté et en daim. Les panneaux de porte et la partie supérieure du tableau de bord sont doux au toucher, tandis que le tunnel central et le tableau de bord comportent des inserts en aluminium brossé et en noir piano.

Audi Q5, les sièges

La ligne de LED qui entoure tout l'intérieur, dont la couleur peut être personnalisée directement à partir du système d'infodivertissement, apporte une touche supplémentaire de sophistication.

Audi Q5, l'espace

La légère augmentation de la taille (+3,5 cm en longueur) signifie que l'habitabilité de l'Audi est pratiquement inchangée par rapport à la génération précédente. Et c'est tant mieux, car les passagers arrière disposent d'un espace plus que suffisant pour les jambes et la tête.

Audi Q5, le coffre

Les chiffres du volume du coffre ne changent pas. Le Q5 conserve un volume minimum de 520 litres, tandis qu'en rabattant la banquette arrière (qui coulisse de quelques centimètres, une nouveauté pour la marque), on obtient 1 473 litres.