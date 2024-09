Cela fait une dizaine d'années que BMW a battu Audi dans la course aux optiques. Bien que la marque d'Ingolstadt ait perdu cette bataille, elle a continué à innover dans le domaine de l'éclairage. Des LED Matrix ultramodernes avec des feux de route adaptatifs sont aujourd'hui la norme pour une voiture aux quatre anneaux.

À l'arrière aussi, les choses ont évolué. Les feux arrière OLED configurables sont également devenus monnaie courante. Sur le Q5 récemment présenté, il y a une nouveauté intéressante.

Non, vos yeux ne vous trompent pas, il s'agit d'un feu-stop supplémentaire. En plus du traditionnel troisième feu-stop placé dans le spoiler de toit, le Q5 en possède un autre qui semble être placé sur la vitre du hayon. Un feu de projecteur est intégré dans la partie inférieure du spoiler arrière. La barre discontinue est plus large que le feu-stop régulier au-dessus, ce qui la rend encore plus visible pour les conducteurs qui suivent et les incite à s'arrêter.

Ces photos montrent l'Audi SQ5 dans son habit européen, mais son cousin américain aura une configuration différente. Au lieu des nombreux panneaux rouges, le crossover de luxe américain projettera l'inscription « Quattro » sur la lunette arrière. Audi ne peut pas le faire en Europe, car les autorités considèrent cela comme de la publicité, ce qui est illégal.

Comme d'autres modèles Audi lancés récemment, le nouveau Q5 propose des motifs d'éclairage configurables à l'avant et à l'arrière. Les phares Matrix LED sont proposés avec jusqu'à huit signatures lumineuses numériques, selon le niveau d'équipement. À l'arrière, une évolution des feux arrière numériques OLED peut également être personnalisée. En outre, les feux arrière peuvent avertir le conducteur qui suit en cas d'accident ou de panne grâce à des symboles d'avertissement.

Nous exprimons des sentiments mitigés à ce sujet. Certains de ces jeux de lumière nous semblent être des gadgets, tandis que d'autres pourraient être utiles dans certaines situations. Quoi qu'il en soit, au moins Audi ne place pas les clignotants arrière trop bas, ce qui est dangereux.

Contrairement à Hyundai et Kia. Les Coréens ne le font pas parce qu'il existe une réglementation selon laquelle les voitures vendues aux États-Unis doivent avoir des feux-stops fixes. Si c'est le cas, il doit d'ailleurs y avoir un jeu de feux séparé sur la carrosserie, qui ne bouge pas. C'était effectivement le cas sur le premier Q5, puisque le hayon en forme de coquille (RIP) intégrait les feux arrière principaux. Les feux supplémentaires étaient placés dans le pare-chocs arrière.

Un porte-parole de Kia a déclaré à The Drive que la décision d'intégrer les feux dans le pare-chocs résultait d'un choix de design : "Un designer en chef du Global Design Center a déclaré qu'ils voulaient souligner le design élancé du feu arrière. Le clignotant est placé au bas du pare-chocs arrière pour donner un sentiment d'unité avec le design des phares antibrouillard du pare-chocs avant."

Mis à part les feux, la nouvelle Audi Q5 est un crossover réussi, même si l'on pourrait dire qu'elle ressemble trop à la Q6 e-tron entièrement électrique. Il a maintenant de vraies sorties d'échappement, et pour revenir au sujet de l'éclairage, il n'a pas les phares divisés controversés du Q6.