Depuis 16 ans, l'Audi Q5 est l'un des modèles les plus vendus de la marque aux quatre anneaux. En 2024, elle débarque dans sa troisième génération, plus grande, plus technologique et avec des moteurs encore plus efficaces et puissants (y compris diesel).

La nouvelle Audi Q5 évolue en fait dans la lignée de la nouvelle A5 qui vient d'être présentée, en reprenant le design et les équipements de la familiale Allemande, en les portant sur une carrosserie surélevée dans une version crossover et en changeant de plateforme avec la nouvelle PPC, ou Premium Platform Combustion. Découvrons donc tous les détails de la nouvelle Audi Q5 2024.

Nouvelle Audi Q5 2024, l'extérieur

En commençant comme toujours par l'extérieur, le SUV de taille moyenne d'Audi change complètement de style, passant à un aspect plus arrondi et abandonnant les lignes acérées qui ont jusqu'à présent caractérisé sa deuxième génération sur le marché.

Plus généralement et en termes de design, le nouveau modèle apparaît beaucoup plus agressif, mais moins anguleux qu'auparavant, avec des phares et de nombreux détails placés plus haut qu'auparavant, comme les blocs optiques.

Audi Audi Nouvelle Audi Q5 2024, l'extérieur

En parlant de phares, les nouvelles LED Matrix font leur apparition sur le Q5 avec une signature lumineuse composée de 15 éléments commutables qui permettent huit designs différents, combinés, à l'arrière, avec les nouveaux feux OLED 2.0 avec une signature lumineuse dynamique, c'est-à-dire qui peut bouger, même en conduisant.

Mais ce n'est pas tout. Pour la première fois en Europe, avec le nouveau Q5, Audi introduit également le feu-stop innovant dans le spoiler arrière qui projette un graphique sur la vitre arrière et élargit ainsi la zone « rouge » plus visible.

Audi Q5 et SQ5 (2024)

Nouvelle Audi Q5 2024, les dimensions

En ce qui concerne les dimensions, la nouvelle Audi Q5 2024 n'augmente que de 3,5 cm en longueur, tandis que les autres chiffres restent inchangés. Le nouveau SUV des Quatre Anneaux mesure en effet 4 717 mm de longueur, 1 900 mm de largeur, 1 651 mm de hauteur et a un empattement de 2 820 mm, des valeurs qui le rapprochent des deux principaux concurrents qui ont récemment fait leur apparition sur le marché.

Longueur Largeur Hauteur Empattement Audi Q5 e SQ5 4.717 mm 1.900 mm 1.651 mm 2.820 mm

Nouvelle Audi Q5 2024, l'intérieur

Passons à l'intérieur, l'habitacle du nouveau Q5 ne diffère pas beaucoup de celui déjà vu sur l'A5. Comme sur la berline, on retrouve en effet un écran OLED incurvé sur le tableau de bord avec deux panneaux de 11,9 pouces pour l'ordinateur de bord et de 14,5 pouces pour le système d'infodivertissement, qui peut être combiné en option avec l'écran de 10,9 pouces situé devant le siège passager.

Audi Audi Q5 (2024), gli interni

Le système d'infodivertissement est à nouveau basé sur Android Automotive OS en tant que système d'exploitation. Les contenus sont actualisés via des mises à jour over-the-air et il est également possible d'utiliser des apps telles que YouTube intégrées directement dans le MMI.

Dans le même temps, l'affichage tête haute dispose d'un écran 85 % plus grand que son prédécesseur et peut désormais être commandé depuis le volant.

En ce qui concerne l'audio, le système audio premium Bang Olufsen avec un amplificateur de 685 watts et 16 haut-parleurs, qui annule les bruits intérieurs grâce à la compensation du bruit (VNC), reste disponible en option.

Audi Q5 (2024)

Grâce à la légère augmentation de sa taille, la nouvelle Audi Q5 est un peu plus grande que la deuxième génération qu'elle remplace, y compris à l'intérieur. En effet, selon la firme d'Ingolstadt, la nouvelle banquette arrière coulissante fait son apparition, portant la capacité du compartiment à bagages à 520 ou 1 473 litres, combinée à un seuil de chargement plus bas.

Audi Audi Q5 (2024)

Nouvelle Audi Q5 2024, les moteurs

Les moteurs sous le capot de la nouvelle Audi Q5 sont également tous nouveaux, avec des moteurs 4 cylindres et 6 cylindres. Selon la déclaration de la marque à ce stade précoce, en fait, la gamme s'ouvre avec le 2.0 TFSI de 204 ch et le 2 .0 TDI de 204 ch, respectivement essence et diesel et avec une technologie mild hybrid beaucoup plus efficace qu'auparavant, et culmine avec le nouveau 3.0 V6 TFSI de 367 ch dans le SQ5.

La composante électrique est alimentée par une batterie lithium-fer-phosphate de 48 volts de 1,7 kWh et se compose à la fois du moteur de démarrage classique entraîné par courroie et d'un nouveau générateur de puissance installé directement sur l'arbre d'entraînement, qui est capable de fournir une poussée supplémentaire lors de l'accélération pouvant aller jusqu'à 18 kW.

Audi Audi Q5 (2024), la meccanica

Tous les moteurs sont associés de série à la boîte automatique à double embrayage S-Tronic à 7 rapports et à la transmission intégrale, seul le moteur à essence à quatre cylindres étant également disponible en traction avant uniquement. En 2025, deux groupes motopropulseurs hybrides rechargeables basés sur le moteur à essence de 2,0 litres et capables de produire 299 et 367 ch, avec une autonomie électrique de plus de 80 km, viendront s'ajouter à la gamme, selon Audi.

Mais ce n'est pas tout. Selon Audi, grâce à la nouvelle plateforme, il a été possible d'installer des suspensions avant et arrière à cinq bras sous le nouveau Q5, ce qui a permis d'optimiser surtout la tenue de route et d'augmenter le confort général.

Audi Q5 (2024), le sospensioni pneumatiche e lo sterzo progressivo

Par ailleurs, la direction progressive est désormais également de série sur la suspension standard, qui peut en option devenir « sportive » avec des amortisseurs passifs FSD (Frequency Selective Damping), capables de réduire l'amortissement à haute fréquence - sur les pavés par exemple - mais de maintenir un amortissement élevé à basse fréquence, comme lors d'un changement de voie ou d'un virage sur autoroute.

La troisième option, enfin, est la suspension pneumatique adaptative qui, par rapport au modèle précédent, est capable, selon le constructeur, d'offrir une différence nettement plus importante entre le mode confort et le mode sport, le mode « Lift » permettant désormais de soulever la voiture jusqu'à 45 mm.

Nouvelle Audi Q5 2024, les prix et équipements

La nouvelle Audi Q5 sera disponible chez les concessionnaires à partir du premier trimestre 2025. La société n'a pas encore divulgué les prix officiels pour le marché français, mais nous savons déjà qu'en Allemagne, le prix de départ est actuellement fixé à 52 300 € pour le modèle à moteur essence de 204 ch avec traction avant, un chiffre qui passe à 54 650 € pour la traction intégrale.

Pour le diesel de 204 ch, en revanche, il faut mettre au moins 57.100 euros sur la table. Enfin, le SQ5 équipé du V6 de 367 ch est proposé à partir de 82 900 euros. Le Q5 Sportback arrivera environ six mois après son lancement sur le marché.