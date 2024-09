Les voitures grises sont généralement ennuyeuses, à quelques exceptions notables près. La plus exceptionnelle d'entre elles est le gris Nardo d'Audi. Les S6 et S7 peuvent désormais l'arborer grâce à l'édition Nardo Sport.

Nouveauté pour 2025, ce pack ajoute la célèbre nuance de gris d'Audi. Pour que les voitures se distinguent encore plus, l'édition Nardo Sport propose des jantes de 21 pouces noir brillant, un toit noir, des coques de rétroviseurs en fibre de carbone et des phares teintés. Le badge extérieur est également noir, mais la Nardo Sport Edition n'est pas totalement dépourvue de couleurs. Vous trouverez encore un peu de rouge sur les emblèmes S.

Audi Audi

À l'intérieur, le gris et le noir s'accompagnent d'un peu plus de rouge. Audi équipe les deux voitures d'un pack cuir spécial avec des surpiqûres rouges sur les sièges. Le logo S en gras sur la partie supérieure et le rouge pour le motif matelassé des inserts, ainsi que d'autres surpiqûres rouges sur le tableau de bord, la console centrale, le volant, les portes et les tapis de sol. Le tableau de bord et la console centrale sont recouverts de cuir et la S7 est également équipée d'un pavillon Dinamica noir.

L'édition Nardo Sport est une simple amélioration de l'apparence. Sous le capot se trouve le V6 biturbo 2,9 litres mild-hybrid bien connu, qui développe 444 chevaux, transmis aux quatre roues par une boîte automatique à huit rapports. Sur le plan technologique, Audi nous informe que toutes les S6 et S7 2025 sont équipées en option d'un régulateur de vitesse adaptatif et d'un système de reconnaissance des panneaux de signalisation, en plus de la pléthore de systèmes d'aide à la conduite.

L'Audi S6 de base est proposée à 91 490 euros. La S7, quant à elle, est proposée à partir de 100 690 euros.

