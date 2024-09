Dans le monde de l'automobile, de nombreux clients misent encore sur le diesel. Il coûte moins cher à la station-service, consomme peu et offre un couple tout à fait raisonnable. C'est pourquoi nous nous sommes demandé quels pourraient être les moteurs diesel disponibles sur cette nouvelle Audi A5, en plus du 2.0 TDI de 204 chevaux.

Nous avons directement interrogé la firme aux anneaux et la réponse a été et la réponse ne s'est pas fait attendre : pas à court terme, notamment en raison de la future législation Euro 7. Toutefois, il n'est pas encore possible de dire ce qui se passera au fil des ans, la production de la nouvelle Audi A5 étant prévue au moins jusqu'en 2030.

En voie d'extinction

Un autre facteur défavorable au diesel pourrait être le renforcement des objectifs en matière d'émissions de CO2 pour les flottes dans l'Union européenne à partir de 2025. Dans un an, les émissions moyennes de CO2 des voitures neuves devront être inférieures à 93,6 grammes. Un seuil particulièrement bas qui pourrait être dépassé par les grands modèles. C'est pourquoi des marques comme Audi doivent vendre beaucoup plus de modèles tout électriques, comme la nouvelle A6 e-tron.

C'est ce qui explique l'abandon progressif du diesel. Revenons en arrière : l'Audi A4 B9, remplacée par la nouvelle A5, disposait encore d'une large gamme de moteurs diesel. Il y avait le 30 TDI de 136 ch, le 35 TDI de 163 ch et le 40 TDI de 204 ch. Viennent ensuite le 3.0 6 cylindres de la 50 TDI (286 ch) et la S4 TDI de 341 ch. Pas moins de cinq versions diesel.

Audi A5 Avant 2024

La nouvelle Audi A5, tant en berline qu'en break, réduit l'offre à l'essentiel, ne conservant que le 2.0 TDI mild hybrid de 204 ch. Une unité de la génération EA288 evo qui hérite de la combustion optimisée de son prédécesseur grâce au capteur de pression des cylindres et au TwinDosing pour le traitement des gaz d'échappement.

Le couple maximal est de 400 Nm, disponible entre 1 750 et 3 250 tr/min. Elle peut être associée à la traction avant ou à la transmission intégrale quattro et la boîte de vitesses est toujours et uniquement la boîte automatique s-tronic.

Audi A5 berline 2024

En France, la nouvelle berline Audi A5 2.0 TDI est proposée à partir de 53 600 euros, tandis que la version Avant est proposée à partir de 55 100 euros.