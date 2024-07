Au cours de la dernière décennie, Audi a pris la mauvaise habitude d'équiper certains de ses modèles de fausses sorties d'échappement. La S5 diesel vendue en Europe a probablement été la plus mauvaise, mais les SQ5 et S6 ont été tout aussi mauvaises. Heureusement, les faux échappements appartiendront désormais au passé, car la marque aux quatre anneaux s'est engagée à se débarrasser de ce dispositif controversé.

S'adressant au magazine Auto Express, un porte-parole d'Audi a promis que les futures voitures basées sur la nouvelle architecture Premium Platform Combustion (PPC) utiliseront des " échappements chauds, des échappements fonctionnels ". Cette bonne nouvelle fait suite aux "commentaires des clients", ce qui est une façon polie de dire que les gens méprisaient ce simulacre. Nous aussi. La nouvelle A5 Sedan (qui est en fait un liftback) et la A5 Avant ouvrent la voie, ainsi que leurs dérivés S5 performants.

2025 Audi S5 Sedan

Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, de plus en plus de voitures ont des embouts d'échappement dissimulés sous le pare-chocs. Audi souhaite les mettre en valeur dans ses nouvelles voitures basées sur le PPC. Reste à savoir si les véhicules plus petits basés sur la plateforme MQB suivront le mouvement. Si la marque premium allemande souhaite un design cohérent pour l'ensemble de sa gamme, les véhicules moins chers devraient également disposer d'une véritable installation.

Plusieurs autres modèles basés sur la plate-forme PPC sont en préparation, notamment le Q5, l'A7 et le Q7. Ces trois modèles recevront probablement le traitement S et se passeront des fausses sorties d'échappement tape-à-l'œil. Un plus grand SUV à trois rangées, provisoirement connu sous le nom de Q9, est une réponse tardive aux BMW X7 et Mercedes GLS. On ne sait pas encore si l'A8 aura droit à une nouvelle génération de moteurs à combustion. Si c'est le cas, elle sera rebadgée en A9.

La marque d'Ingolstadt met à jour sa nomenclature en faisant passer toutes les voitures à moteur thermique à des numéros impairs et les véhicules électriques à des numéros pairs. C'est pourquoi l'ancienne A4 a fait place à la nouvelle A5. L'A6 de nouvelle génération, dotée de moteurs à essence et diesel, deviendra l'A7. Cela permettra à Audi de lancer une A6 entièrement électrique, tandis qu'une A4 plus petite sans moteur à combustion arrivera plus tard dans la décennie, probablement après la grande A8 EV.

Les vrais pots d'échappement n'existeront plus très longtemps. À moins qu'il n'y ait eu un changement de plan, Audi a toujours l'intention de passer au tout électrique d'ici 2033. La production de voitures à moteur à combustion interne pourrait se poursuivre pendant un certain temps en Chine, en fonction de la demande locale.