Audi a annoncé la mise en place d’un partenariat technique avec BP pour la Formule 1 concernant la fourniture d’un carburant 100 % durable prévu par la réglementation de 2026.

Un changement des règles en F1, qui mettra l’unité de puissance et son électrification toujours plus importante au cœur des défis des ingénieurs, apporte également un challenge de développement dans de nombreuses zones d’optimisation, dans lesquelles le carburant et les fluides prennent une place importante.

"Audi et BP ont toujours collaboré avec succès en sports mécaniques ", s’est réjoui Andreas Seidl, directeur général d'Audi F1, lors de l’annonce du partenariat.

"Nous sommes ravis de pouvoir porter ce partenariat spécial à un niveau supérieur en Formule 1. Audi est synonyme de 'Vorsprung durch Technik' et BP et Castrol aspirent également à fournir les meilleures technologies dans le domaine des carburants et des lubrifiants. Il s'agit là d'une adéquation parfaite."

Castrol a une longue histoire en F1, ayant été le sponsor principal de Lotus en 1992 et 1993. En 1997, après le départ d'Elf en tant que principal fournisseur d'huile, elle a porté sa marque sur Williams, où elle est restée jusqu'à la fin de l'année 2005.

BP a été l'un des principaux fournisseurs de la F1 dans les années 1960, et on l'a souvent vu sur les panneaux d'affichage des circuits lorsque le pouvoir marketing du championnat s'est développé au cours des premières années.

Elle a ensuite commandé des espaces de livrée sur les voitures de Leyton House, avant de s'associer plus tard à Jordan et Larrousse. La marque est restée largement sous le radar en F1 jusqu'à ce qu'elle s'associe à Alpine, après le départ de Total, avec sa marque Ultimate ornant l'espace à côté des parois latérales du cockpit.

En 2026, le processus de combustion deviendra très complexe

"Il ne peut être optimisé qu'en développant le moteur en combinaison avec les propriétés du carburant. C'est pourquoi chez Audi Formula Racing, où nous sommes très avancés dans le développement de l'unité de puissance Audi F1, nous utilisons intensivement les trois bancs d'essai monocylindres autorisés par les règlements de la FIA pour le développement du carburant", précise Audi.