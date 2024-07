Nous aimons les vieilles voitures classiques bizarres, n'est-ce pas ? Celle-ci nous vient d'Audi, et plus précisément d'Auto Union. Connue en interne sous le nom de Type 52, la "Schnellsportwagen" ou "voiture de sport rapide" était censée être une version routière de la voiture de course Grand Prix Type 22 des années 1930. Elle aurait été équipée d'un moteur 16 cylindres de plus de 200 chevaux et aurait atteint une vitesse de pointe de 125 miles par heure (soit 200 km/h), ce qui en aurait fait l'une des voitures les plus rapides de l'époque.

Malheureusement, cette incroyable supercar n'a jamais dépassé la phase de conception ; le projet Auto Union Type 52 a été abandonné en 1935, avant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Audi a décidé de dépoussiérer ses livres d'histoire et de redonner vie à ce véhicule spécial pour le Goodwood Festival of Speed de 2024.

Audi

Audi a demandé à Crosthwaite & Gardner - une entreprise de fabrication de voitures de course historiques - de recréer l'Auto Union Type 52 à partir de zéro. À l'aide de croquis et de plans originaux, tout, du châssis et des panneaux de carrosserie au moteur, a été fabriqué sur mesure pour ce concept unique en son genre. Le projet a démarré au début de l'année 2023 et a duré plus d'un an.

Sous le capot - ou plutôt le pont arrière - se trouve un moteur 16 cylindres suralimenté monté en position centrale, similaire à celui qui aurait été utilisé dans la voiture d'origine. Cette version utilise un moteur de 6,0 litres au lieu du moteur de 4,4 litres du modèle original. Audi a également augmenté la puissance, estimée à 200 chevaux, pour atteindre 512 chevaux. Ce moteur est bien entendu associé à une boîte de vitesses manuelle.

Mais pour intégrer le nouveau moteur et le nouveau châssis, Audi a dû allonger les dimensions. La Type 52 a un empattement de 130,5 pouces (330 cm), au lieu de l'empattement légèrement plus court de 118,0 pouces (300 cm) de l'original, et pèse 3 196 livres (1500 kg). L'originale aurait pesé 2 866 livres (1300 kg).

Audi

Ouvrez les portes à charnières arrière et vous trouverez à l'intérieur une configuration à trois places, tout comme la McLaren F1, seulement 60 ans plus tôt. Audi a veillé à ce que l'intérieur conserve son aspect rétro avec des sièges en tissu, des panneaux en bois laqué et d'énormes cadrans d'époque.

Mais n'allez pas croire que cette superbe voiture unique n'est qu'une reine de garage. Audi présentera le concept Type 52 au Goodwood Festival of Speed de cette année, avec Tom Kristensen, recordman au Mans, et Hans-Joachim "Strietzel" Stuck au volant. Nous sommes impatients de voir cette voiture en action.