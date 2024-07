Longueur : 4,39 m

: 4,39 m Largeur : 1,79 m

Hauteur : 1,66 m

Empattement : 2,67 m

Coffre à bagages: 460/1.600 litres - 330/n.d. litres (version 7 places)

La Citroën C3 Aircross en est à sa deuxième génération en 2024. Plus longue, plus large, plus haute et désormais basée sur la plateforme Smart Car du groupe Stellantis, elle dispose d'un habitacle pouvant accueillir jusqu'à sept passagers et peut être équipée de motorisations thermiques, hybrides ou 100% électriques.

Nous vous proposons de découvrir dans cet aperçu approfondi à quel point elle est devenue grande, à la fois en termes de dimensions extérieures et d'habitabilité.

Citroën C3 Aircross 2024, les dimensions

La Citroën C3 Aircross 2024 change de segment, passant d'un SUV B « de bonne taille » à un SUV C, entrant ainsi dans le monde des voitures compactes. En effet, sa longueur a été augmentée de 23 cm pour atteindre 4,39 mètres (la limite du nouveau segment est de 4,30 mètres). Mais ce n'est pas tout.

Dans le même temps, la largeur a également été portée à 1,79 mètre, soit un peu plus que la hauteur de 1,66 mètre.

Citroen C3 Aircross (2024)

Citroën C3 Aircross 2024, habitabilité et coffre à bagages

Grâce à ses nouvelles dimensions, l'intérieur de la nouvelle C3 Aircross est désormais plus spacieux et offre, en termes de design, une évolution de ce qui a déjà été vu sur la nouvelle C3, avec l'instrumentation numérique fine placée dans une paupière, dans une position légèrement surélevée. Au centre se trouve un écran de 10 pouces sur les versions les plus riches, tandis qu'à la base se trouve un support sur lequel vous pouvez fixer votre smartphone, qui servira de centre de contrôle pour la musique, les appels téléphoniques et la navigation.

Citroën C3 Aircross (2024), l'intérieur Citroën C3 Aircross (2024), la voiture 7 places

Comme nous l'avons dit, l'une des principales nouveautés de la deuxième génération du crossover français est qu'il peut également être équipé de deux sièges supplémentaires dans le coffre pour la configuration à 7 places, une option qui, toutefois, réduit l'espace pour les bagages.

En configuration 5 places, la capacité de chargement minimale du SUV Citroën est de 460 litres, un chiffre qui peut atteindre 1 600 litres lorsque la deuxième rangée de sièges est rabattue. En optant pour la version 7 places, la capacité minimale sans sièges supplémentaires (en configuration 5 places) est de 330 litres, un chiffre qui tombe à 40 litres lorsque les deux sièges rabattables de la troisième rangée sont enlevés.

Citroën C3 Aircross, des concurrents aux dimensions similaires

Avec une longueur de 4,39 mètres et le segment C comme référence, les alternatives au nouveau Citroën C3 Aircross sont nombreuses.

Le premier est sans conteste le nouvel Opel Frontera, basé sur la même plateforme. En élargissant le champ, on trouve également le Jeep Renegade, bien que légèrement plus petit, le nouveau Dacia Duster et le Skoda Karoq, ce dernier ayant un coffre légèrement plus grand.