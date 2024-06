Mise à jour du 19 juin 2024 : Citroën donne maintenant plus d'informations et de photos sur la nouvelle C3 Aircross. La longueur est de 4,39 mètres, la largeur de 1,79 m (sans les rétroviseurs) et la hauteur de 1,66 m (y compris les barres de toit).

Outre un moteur à essence 1,2 litre de 100 ch, la nouvelle C3 Aircross sera disponible avec deux autres options de propulsion : une motorisation hybride 48 V de 136 ch et une version tout électrique avec une autonomie de plus de 300 km. Une autre version avec une autonomie électrique de plus de 400 km sera disponible en 2025.

Les prix commencent à 19 400 euros en version essence et à 27 400 euros en version électrique.

Citroën dévoile les premières images de la nouvelle C3 Aircross qui, comme la nouvelle C3, est basée sur la même plate-forme de smart car qui permet la flexibilité et la rentabilité de la chaîne cinématique. Pour simplifier, l'Aircross est la version longue de la C3. Bien entendu, le terme "long" est toujours relatif.

Ce qu'un lecteur attentif de cette page ne manquera pas de remarquer, c'est la ressemblance indéniable avec le nouvel Opel Frontera récemment présenté. Ce n'est pas étonnant, car d'autres modèles comme la Corsa et le Mokka ont déjà de nombreux parents dans le grand groupe Stellantis.

La toute nouvelle C3 Aircross atteint une longueur de 4,39 mètres et offre plus d'espace dans l'habitacle. À titre de comparaison, la nouvelle C3 ne fait que 4,01 mètres de long. Citroën parle d'un "empattement long, le plus grand de sa catégorie. Cela permet plus d'espace pour les jambes des passagers arrière". Le design vertical des parties latérales arrière et de la partie arrière ainsi que la taille de la C3 Aircross doivent assurer un bon espace pour les occupants de la troisième rangée.

Cette dernière se compose de deux sièges rabattables dans le coffre. Nous vérifierons à la première occasion si l'espace disponible à cet endroit convient à autre chose qu'à des enfants ... Comme nous parlions au début de la parenté étroite entre le C3 Aircross et le Frontera, voici des images comparatives :

La nouvelle C3 Aircross reprend le nouveau langage de design de Citroën, dont le manifeste de la marque et concept-car Oli et la C3 ont été la première réalisation. Sa face avant très verticale arbore fièrement le nouveau logo Citroën et reprend la signature lumineuse caractéristique avec ses trois segments.

En plus de ces graphismes, Citroën joue sur la perception et la personnalisation de la silhouette C3 Aircross en cassant la verticalité du modèle par une offre de toit bicolore. Les clips colorés, présents sur le bouclier et le montant C, peuvent être modifiés à volonté.

Et à part ça ? Un look de SUV avec un capot haut et horizontal, des ailes élargies ainsi que des passages de roues pouvant accueillir de grandes roues d'un diamètre allant jusqu'à 690 mm.

Citroën C3 Aircross (2024)

Le nouveau SUV B partage avec la C3 la plate-forme de la smart car, qui a été conçue dès le départ de manière optimale pour une offre électrique. Ainsi, il devrait être proposé avec un moteur thermique classique et une motorisation mild hybrid. Et pour aller encore plus loin, il y aura également une propulsion entièrement électrique abordable qui sera produite en Europe.

Par analogie avec la C3 et d'autres productions Stellantis, cela devrait signifier : moteur essence turbo de 101 ch avec boîte manuelle à six vitesses, hybride léger de 136 ch à 48 V avec boîte à double embrayage et propulsion électrique d'une puissance de 156 ch. Les 113 ch de la C3 devraient être réservés à cette dernière.

Comme la berline C3, la nouvelle C3 Aircross privilégiera le confort et disposera, selon Citroën, de tous les équipements et technologies attendus par les clients sur ce marché.

Depuis 2020, les ventes de B-SUV ont dépassé celles des petites voitures du segment B en Europe. Les ventes dépassent chaque année les 2 millions d'immatriculations dans un marché de plus en plus concurrentiel. Citroën a fait son entrée sur ce segment de marché en 2008 avec le Citroën C3 Picasso.

La catégorie B-SUV n'existait pas encore à l'époque, le C3 Picasso s'orientait encore plutôt vers le monospace. L'appellation Aircross est apparue en 2017 avec la première C3 Aircross, qui a conservé son côté pratique. De plus amples informations sur la nouvelle C3 Aircross seront communiquées cet été.