Nous ne pouvons qu'imaginer que diriger Stellantis doit être l'une des tâches les plus difficiles de l'industrie automobile. Avoir à gérer pas moins de 14 marques dans le monde entier n'est pas une chose facile. C'est d'autant plus vrai qu'il existe des liens entre plusieurs entreprises. Malgré le risque de "cannibalisation" des ventes, la structure de l'entreprise ne change pas.

Dans un nouveau communiqué, Stellantis déclare qu'elle "n'envisage pas de scinder l'une ou l'autre de ses marques" et qu'elle réaffirme son engagement à l'égard de l'ensemble des 14 marques. En outre, la promesse initiale faite en 2021 de conserver toutes les "marques puissantes et emblématiques" est toujours d'actualité. Cela signifie que Lancia, DS Automobiles, Abarth et le reste de la bande feront partie du conglomérat au moins jusqu'à la fin de la décennie.

Le communiqué de presse succinct de Stellantis est une réponse à une vidéo récemment publiée par l'arrière-petit-fils de Walter P. Chrysler sur YouTube. Dans l'idéal, Frank B. Rhodes Jr. voudrait que Dodge et Chrysler quittent Stellantis pour former une nouvelle Chrysler Corporation. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire puisqu'il cherche également des investisseurs pour y parvenir. À la lumière de la nouvelle annonce faite par Stellantis, les deux marques américaines restent là où elles sont.

Cet engagement à long terme réaffirmé par Stellantis intervient un mois seulement après que le PDG a laissé entendre que les marques non rentables pourraient être supprimées. Carlos Tavares a déclaré que les constructeurs automobiles qui perdent de l'argent seront éliminés : "S'ils ne gagnent pas d'argent, nous les fermerons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des marques qui ne rapportent pas d'argent."

Immédiatement après cette déclaration, Reuters a cité des experts de l'industrie affirmant que Maserati pourrait être mise en vente et que Lancia ou DS Automobiles pourraient être progressivement abandonnées. Cependant, il semble que rien de tout cela ne soit vrai, puisque les 14 entreprises continueront d'exister sous la bannière de Stellantis. Il ne serait vraiment pas logique de mettre fin maintenant à Lancia, étant donné que la marque italienne reçoit enfin de nouveaux modèles et qu'elle étend à nouveau sa présence en dehors de son marché national.

Maserati est également en train de rafraîchir sa gamme et a donc besoin de temps pour prouver sa valeur. Quant à DS, elle est étiquetée par Stellantis comme une marque "premium" aux côtés d'Alfa Romeo et Lancia alors que Maserati est une marque "de luxe". La marque française n'a jamais décollé depuis qu'elle est devenue une marque distincte en 2014, et beaucoup cherchent encore à comprendre pourquoi elle a été séparée de Citroën. Il aurait été plus logique de conserver DS en tant que niveau de finition haut de gamme.

Abarth, telle que nous la connaissons, est une entité indépendante depuis 2007 et vend des Fiat améliorées. Là encore, pourquoi ne pas utiliser Abarth comme finition sportive ? Cela nous amène à la question suivante : Pourquoi certains constructeurs automobiles sont-ils obsédés par le lancement de plusieurs sous-marques ?

La situation aux États-Unis est tout aussi compliquée puisque Chrysler n'est plus que l'ombre de sa gloire passée. Après la disparition de la vieillissante berline 300C, il ne reste plus qu'un seul modèle, le monospace Pacifica. Le portefeuille de Dodge ne déborde pas non plus de produits, mais au moins il y a une plus grande variété après l'ajout de la Hornet, bien qu'il s'agisse d'une version remodelée de l'Alfa Romeo Tonale. La nouvelle Charger est équipée d'un moteur électrique et d'un six cylindres en ligne, mais le V8 est malheureusement mort. Le Durango peut encore être équipé d'un HEMI, mais le Hellcat Silver Bullet constitue l'épilogue.

Quant aux autres marques que nous n'avons pas mentionnées, elles sont trop grandes pour faire faillite. Oui, cela inclut Alfa Romeo. Nous ne pouvons tout simplement pas imaginer que la marque disparaisse. Un nouveau Stelvio est prévu pour l'année prochaine, et la nouvelle génération de Giulia suivra en 2026. Le duo SUV et berline reposera sur la même plateforme que celle utilisée par Dodge pour la nouvelle Charger, mais avec un design différent. En début d'année, Jean Philippe Imparato, PDG d'Alfa, nous a dit que la nouvelle Giulia avait l'air d'une "bombe".

Jeep, Ram, Citroën, Fiat, Opel/Vauxhall et Peugeot devraient s'en sortir, car ce sont des marques compétitives, malgré des ventes en baisse sur certains marchés. N'oublions pas qu'au-delà de ces 14 entreprises, Stellantis détient également 51 % de Leapmotor International, une coentreprise avec Leapmotor dans laquelle elle détient 20 % des parts. Les VE fabriqués en Chine sont déjà en Europe et seront exportés vers le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Sud à partir de la fin de 2024.