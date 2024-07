La gestion de 14 marques est une entreprise délicate pour Stellantis. Peu après la publication de résultats décevants pour le premier semestre de l'année, le PDG Carlos Tavares a déclaré que les entreprises non rentables seraient abandonnées. Outre la possibilité d'abandonner les constructeurs automobiles qui ne gagnent pas vraiment d'argent, le conglomérat pourrait essayer de se débarrasser d'autres entreprises. Maserati est en pole position pour devoir chercher de nouveaux parents adoptifs.

Il ne s'agit pas seulement de rumeurs, mais d'une déclaration d'un représentant de Stellantis. Natalie Knight, directrice financière, a admis qu'il pourrait arriver un moment où Maserati serait à reprendre. Ses mots exacts sont les suivants : "Il pourrait y avoir un moment dans l'année où Maserati sera à vendre." Cette déclaration intervient peu de temps après les faibles résultats des ventes du premier semestre 2024. Jusqu'en juin, la marque italienne en difficulté a vendu 6 500 voitures, soit une baisse de plus de 50 % par rapport au premier semestre 2023, au cours duquel 15 300 véhicules avaient été livrés.

L'entreprise au trident a connu une vie mouvementée, ayant eu plus d'un propriétaire depuis sa création en 1914. L'industriel italien Adolfo Orsi, ainsi que Citroën, de Tomaso, Chrysler, Fiat et Ferrari, ont eu des participations dans Maserati ou l'ont contrôlée à un moment donné. La société est actuellement sous la tutelle de Stellantis après la fusion de Fiat Chrysler Automobiles et du Groupe PSA en 2021.

Automotive News Europe rapporte que l'avenir s'annonce sombre pour Maserati en termes de lancement de produits. À l'exception de la MC20 électrique qui sera lancée l'année prochaine, il est peu probable que de nouveaux modèles soient introduits avant 2027. La supercar badgée du Folgore a peu de chances de faire bouger les choses, étant donné qu'il s'agira d'un modèle de niche avec un prix d'achat élevé.

Il ne sera pas facile de trouver un nouveau foyer pour Maserati, compte tenu des antécédents de l'entreprise. Nous ne sommes donc pas sûrs que les acheteurs se précipiteront pour acquérir la société basée à Modène si l'occasion se présente. Peut-être Ferrari pourrait-elle reprendre le flambeau ?

Le cheval cabré, qui a eu le contrôle total de Maserati entre 1999 et 2005, se porte mieux que jamais, et pourrait donc être en mesure de rajeunir son ancien rival et allié. Mais Maranello est déjà bien occupé à travailler sur les véhicules électriques, et ce n'est peut-être pas le bon moment... affaire à suivre !