L'année 2024 s'est déroulée moins bien que prévu pour Stellantis. Les bénéfices ont presque été divisés par deux (-48%) à 5,6 milliards d'euros, en raison de la faiblesse des livraisons aux États-Unis, une région clé pour les bénéfices du groupe.

"Les résultats de l’entreprise au premier semestre 2024 ne sont pas à la hauteur de nos attentes, reflétant à la fois un contexte industriel difficile et nos difficultés opérationnelles", a reconnu le PDG, Carlos Tavares, anticipant que les actions correctives nécessaires sont en cours et que l'on attend beaucoup du lancement de 20 nouveaux produits d'ici à la fin de l'année. Le PDG a ensuite remercié tous les employés "pour leur travail d'équipe et leur engagement dans ce chapitre très important de l'histoire de Stellantis."

En ce qui concerne l'Amérique du Nord, la directrice financière Natalie Knight a admis qu'il s'agit actuellement du marché le plus complexe et celui sur lequel Stellantis se concentre le plus. Ainsi, Stellantis va réintroduire certains modèles qu'elle avait retirés des États-Unis, dont la Dodge Charger, puis il y aura probablement des "ajustements de prix progressifs".

Aujourd'hui, à 14 heures (heure française), une conférence sera organisée pour présenter les résultats de Stellantis pour le premier semestre 2024. En attendant, l'entreprise, dans une note officielle, nous rappelle le côté positif, c'est-à-dire tout ce qu'il lui reste à présenter en 2024.

Les dernières innovations

Au-delà des résultats financiers en baisse, d'un point de vue commercial, Stellantis a continué à tenir le leadership dans le secteur des véhicules commerciaux au Moyen-Orient et en Afrique, tout en maintenant une bonne position en Europe et en Amérique du Sud.

En ce qui concerne les nouveaux produits automobiles, Fiat vient de revenir sur le marché mondial avec la Grande Panda et s'attend à de bons résultats, tandis que la coentreprise Leapmotor International est sur le point de lancer les modèles C10 et T03 en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde et dans la région Asie-Pacifique.

Leapmotor C10 Leapmotor T03 Fiat Grande Panda

Lancia poursuit son activité avec le lancement de la nouvelle Ypsilon, tandis que Maserati avec celui de la Grecale Folgore, le premier SUV du Trident propulsé par un moteur entièrement électrique.

Du côté français, Peugeot a présenté les nouveaux 3008 et 5008 et cette année, ChatGPT deviendra un standard pour toute la gamme du Lion. Citroën, pour sa part, lance le Basalt, un nouveau coupé SUV, en Inde et en Amérique du Sud, tandis qu'en Europe, les ventes de la nouvelle C3 sont bonnes.

La technologie à l'honneur

Huit nouveaux véhicules sur la plateforme STLA Large devraient être lancés entre 2024 et 2026, dont la Dodge Charger Daytona, la Jeep Wagoneer S et la Jeep Recon. Jusqu'en 2026, la plateforme Smart Car servira plutôt à rendre les véhicules électriques plus abordables et servira de base à 13 modèles dans trois régions. Les plateformes d'intelligence artificielle - STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA AutoDrive - devraient être prêtes à être intégrées d'ici à la fin de 2024, avec une distribution des produits en 2025.

En ce qui concerne les cellules et les packs de batteries, Stellantis a récemment annoncé une collaboration de cinq ans avec le CEA pour concevoir des cellules de batterie de nouvelle génération pour les véhicules électriques.

Enfin, il convient de mentionner que ChatGPT, l'assistant virtuel amélioré, sera proposé en série sur les nouveaux véhicules dans 20 pays européens d'ici la fin de l'année.