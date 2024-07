Plusieurs mois après que le grand public a appris l'existence de la défaillance des airbags de certaines Citroën C3 et DS3, Stellantis se félicite de la réaction du groupe afin de remplacer les systèmes de sécurité défaillants.

Le "scandale" ne date pas d'hier, en effet, l'équipementier japonais Takata est dans la tourmente depuis 1995 et l'apparition des premiers problèmes sur ses coussins gonflables de sécurité. En France, l'affaire est mise sur le devant de la scène lors de l'année 2020 avec les premiers accidents et malheureusement, les premiers décès à déplorer.

Takata

Tout d'abord, en outre-mer, où la chaleur et l'humidité sont plus élevées qu'en métropole, une femme de 44 ans a perdu la vie alors qu'elle conduisait une DS3. Ce décès a été causé par "la projection d'un élément métallique de l'airbag conducteur vers la tête de la victime". Ce même modèle a été impliqué dans le décès d'un homme de 26 ans en mai 2023. Cependant, des incidents similaires ont également eu lieu en métropole. Le 15 novembre 2023, un conducteur a été gravement blessé à l'épaule par la projection d'un morceau métallique provenant l'airbag de sa Citroën C3. Trois jours après, un homme de 51 ans a lui aussi trouvé la mort alors qu'il conduisait une Citroën C3 dans les Hautes-Pyrénées.

Face à l'ampleur du problème, Stellantis réagit en 2024 et lance une grande campagne de rappel. Plusieurs mois après le début de celle-ci, le groupe se félicite de sa mise en place. En effet, quelques 39.000 airbags ont été remplacés et 11.000 autres sont en cours de remplacement, sur les 240.000 véhicules rappelés. Le groupe a mis en place de nombreuses voitures de courtoisie pour les conducteurs et propriétaires des véhicules concernés.

"Près de 35.000 véhicules, dont 4 000 provenant d'autres flottes de Stellantis à travers l'Europe", ont été sollicités afin de servir de voitures de courtoisie. "Le taux de rotation de ces voitures continue d'augmenter, ce qui signifie que plus de clients peuvent voir leurs besoins de mobilité satisfaits", a affirmé Stellantis.

Le groupe a cependant fait remarquer qu'il restait "déterminé à intensifier ses efforts et à rechercher de nouvelles alternatives pour répondre aux besoins de chaque client dans le cadre de cette campagne difficile, mais nécessaire de rappel d'arrêt".