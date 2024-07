14. C'est le nombre de marques automobiles que Stellantis gère sous le même toit. Au cas où vous ne vous en souviendriez pas, les voici : Citroën, Fiat, Opel, Vauxhall, Peugeot, Abarth, Ram, Dodge, Chrysler, Jeep, Lancia, DS Automobiles, Alfa Romeo et Maserati. Ce mastodonte de l'automobile est né au début de l'année 2021, lorsque le groupe PSA a fusionné avec Fiat Chrysler Automobiles.

La gamme massive pourrait être rationalisée à l'avenir, selon le PDG de Stellantis. Reuters cite Carlos Tavares qui déclare que les marques non rentables seront abandonnées : « Si elles ne rapportent pas d'argent, nous les fermerons. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des marques qui ne rapportent pas d'argent ». C'est aussi simple que cela.

Le directeur général n'a pas cité de marques menacées, mais certaines sont plus à risque que d'autres. Des experts de l'industrie ont déclaré à Reuters que Stellantis pourrait essayer de vendre Maserati et de tuer Lancia ou DS. Toutefois, il ne s'agit que de spéculations à ce stade. Ce que nous savons, c'est qu'il y a plusieurs marques sous l'égide de l'entreprise qui sont trop grandes pour faire faillite : Fiat, Opel/Vauxhall, Peugeot, Citroën, Jeep et Ram.

Les autres entreprises sont plus vulnérables, même si nous ne voulons pas vivre dans un monde sans Alfa Romeo. L'avenir nous dira si Stellantis conservera Dodge et Chrysler dans son vaste portefeuille. Ce dernier ne compte plus qu'un seul modèle, le vieillissant monospace Pacifica, après la disparition récente de la 300C.

Nous nous souvenons des propos tenus par Tavares il y a à peine trois ans. Quelques mois après la finalisation de la fusion Stellantis, les dirigeants ont promis d'investir dans les 14 marques pendant 10 ans. Cela ne fait que trois ans et il y a déjà des signes inquiétants de cessation d'activité de certaines entreprises.

Stellantis est le quatrième constructeur automobile mondial, mais la gestion d'un si grand nombre de marques s'avère difficile dans un secteur de plus en plus concurrentiel. Les actions ont baissé de 22 % cette année après des résultats financiers plus faibles que prévu au premier semestre 2024. Le résultat d'exploitation ajusté a chuté de 40 %, principalement en raison du marché nord-américain. Les recettes nettes ont baissé de 14 %, tandis que le bénéfice net a diminué de 48 %.

En Amérique du Nord, les ventes ont chuté de 18 % par rapport au premier semestre 2023. Stellantis mentionne que les livraisons ont baissé parce que quatre modèles ont été abandonnés : la Dodge Charger et Challenger ainsi que le Jeep Renegade et Cherokee. En outre, les ventes de Ram 1500 ont baissé parce que le camion a subi une mise à jour de milieu de cycle qui a ralenti les choses.

Ailleurs, Stellantis a subi une baisse des ventes de 6% en Europe et en Amérique du Sud. Au Moyen-Orient et en Afrique, les livraisons ont augmenté de 3 %, principalement grâce au triplement des ventes de Fiat.