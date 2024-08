Il y a des travaux en cours chez Jeep. La gamme du constructeur américain va changer de visage au cours des prochaines années avec l'arrivée d'une série de nouveaux modèles basés sur les nouvelles plateformes du groupe Stellantis. Parmi les premiers à faire leur apparition, la nouvelle Jeep Compass sera dévoilée en novembre, avant d'arriver dans les concessions au cours de l'année 2025.

Même plateforme, style unique

Kris Cholmondeley, directeur général de Jeep au Royaume-Uni, interviewé par Auto Express, a donné une série d'informations importantes sur la Compass et tous les autres modèles. En commençant par la Compass, nous savons que la nouvelle génération sera construite sur la plateforme STLA Medium déjà utilisée pour la nouvelle Peugeot 3008 et l'Opel Grandland.

Jeep Compass électrique (2025), rendu Motor1.com

Cela signifie que le SUV compact de Jeep partagera une grande partie des solutions adoptées par ses "cousins", y compris la présence de variantes hybrides et électriques rechargeables. Le partage de l'architecture ne limitera toutefois pas la créativité des designers. En effet, à l'exception de la ceinture de caisse et de certains aspects structurels principalement liés à la sécurité en cas d'accident, les possibilités de personnalisation seront maximales.

La nouvelle Jeep Compass conservera donc un look distinct des autres modèles Stellantis, avec une allure toujours typiquement américaine et peut-être même plus carrée. En outre, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une version plus racée de la voiture.

Projets à venir

Outre la Compass électrique, Jeep a d'autres nouveautés dans le pipeline : d'une part le Wagoneer S présenté en mai, basé sur la plateforme STLA Large et qui devrait arriver en Europe dans le courant de l'année 2025, et d'autre part le Recon, qui est orienté vers le tout-terrain hardcore.

Jeep Wagoneer S Jeep Jeep Recon

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jeep en est aux premières étapes du développement de la prochaine génération de Renegade, qui adoptera une plateforme complètement différente, bien que son lancement semble encore lointain. Enfin, le Wrangler a également un avenir, le nouveau modèle étant disponible en version endothermique et entièrement électrique.