Opel ne veut plus construire que des voitures électriques à partir de 2028. C'est dans seulement quatre ans, il faut donc faire vite. Mais les nouvelles plates-formes de voitures électriques de Stellantis sont déjà prêtes. Le rideau se lève donc sur la nouvelle Opel Grandland qui, dans sa nouvelle version, pourra à l'avenir également partir à la conquête des clients en mode tout électrique et avec une toute nouvelle architecture. Pourquoi "aussi" ? Tout simplement parce que le modèle sera quand même proposé avec les motorisations MHEV et PHEV.

"Le nouveau Grandland a été conçu et développé à Rüsselsheim, il sera construit à Eisenach. La parenté avec l'Opel Experimental est indéniable. Il propose des innovations que l'on a pu voir pour la première fois avec ce concept-car exceptionnel. Le nouveau Grandland renforcera ainsi notre position dans l'important segment des C-SUV". Florian Huettl - CEO d'Opel

Mais que se cache-t-il réellement derrière ce langage marketing fleuri ? Nous avons déjà eu l'occasion d'examiner personnellement le nouveau venu à Rüsselsheim. Les SUV électrifiés du segment C doivent-ils vraiment se méfier du nouveau venu avec son Vizor et son logo en forme d'éclair ? Entrons dans les détails ...

Au premier coup d'œil, on remarque surtout la nouvelle taille du Grandland électrique. Il est plus long de 173 millimètres, plus haut de 19 millimètres et plus large de 64 millimètres que sa précédente version. Les chiffres suivants s'additionnent : 4.650 x 1.905 x 1.660 mm (longueur x largeur x hauteur). De plus, elle est montée sur d'énormes jantes de 20 pouces.

À l'avant, le nouveau 3D Vizor intègre pour la première fois un éclairage de l'éclair. En outre, le thème de la boussole est à nouveau présent. Comme sur l'étude expérimentale de l'année dernière. Cela signifie que le pli vertical et le Vizor horizontal se rejoignent dans le logo Opel. L'éclairage Intelli-Lux Pixel Matrix HD, avec exactement 51.200 pixels pour une répartition de la lumière à haute résolution, fait également sa première apparition.

À cela s'ajoutent une peinture bicolore, un design globalement structuré et fluide, voire acéré (certains le trouveront peut-être un peu quelconque et interchangeable), ainsi que des bas de caisse et des habillages de passages de roues contrastés pour donner plus d'allure au SUV. Et à l'arrière ? Le nouveau Grandland est le premier modèle de série d'Opel à intégrer un logo de marque éclairé.

Modèle Opel Grandland (2024) Longueur 4.650 mm Largeur 1.905 mm Hauteur 1.660 mm Empattement 2.675 mm Volume du coffre n.d. – 1.641 Litres

Outre la longueur, la largeur et la hauteur, l'empattement a également augmenté. Les 2 675 millimètres de la précédente génération se transforment en 2 784 millimètres. Ajoutez à cela le hayon à forte inclinaison et vous avez gagné pas mal d'espace dans l'habitacle. Pour les passagers et les bagages. Après un premier essai de siège, nous nous sentons à l'aise aussi bien à la première rangée qu'à l'arrière avec 20 millimètres de plus pour les jambes. Et avec la banquette arrière rabattable 40:20:40, le Grandland peut supporter jusqu'à 1.641 litres.

Mais passons maintenant au cockpit. L'intérieur a déjà l'air plutôt chic. De jolis matériaux (tous les tissus et revêtements sont à 100 % issus de matériaux recyclés) et, à première vue, une bonne finition. Bien entendu, un écran trône ici aussi au-dessus de tout. Dans le cas du nouveau Grandland, Opel a installé un écran tactile de 16 pouces. Derrière le volant se trouve également un combiné d'instruments entièrement numériques, dont la taille n'a pas encore été précisée, et un affichage tête haute qui projette des informations supplémentaires sur le pare-brise.

Si tout cela vous semble trop lourd, vous pouvez réduire tous les contenus au strict minimum grâce au "Pure Mode", ce qui devrait minimiser la distraction, notamment en cas de conduite sous la pluie ou de nuit. Les réglages fréquemment utilisés, comme ceux de la climatisation, peuvent toujours être réglés à l'aide de quelques touches physiques.

Les sièges sont à nouveau certifiés par l'association Aktion Gesunder Rücken e.V. et sont dotés de nouvelles fonctions de confort. Il existe ainsi des rembourrages latéraux actifs, le siège du conducteur offre une ventilation et une fonction de massage. Les deux sièges avant sont en outre équipés de série de la "fonction ergonomique Intelli-Seat". Un renfoncement au centre de l'assise réduit la pression sur le coccyx. C'est pourquoi nous nous sommes assis plus longtemps dans le nouveau Grandland. Et c'est vraiment utile.

Un autre point fort est ce que l'on appelle la "Pixel Box". Avec une surface en verre éclairée et translucide et un revêtement en tissu qui l'encadre. Derrière le verre se trouve la surface pour le chargement par induction du smartphone. Au total, toutes les possibilités de rangement ont une capacité de plus de 35 litres - de la Pixel-Box aux poches pour smartphones à l'arrière des sièges avant, en passant par un grand compartiment avec prise 12 volts sous la console centrale.

Propulsions

Le nouveau Grandland est la première Opel à être construite sur la plate-forme Stellantis STLA Medium, spécialement conçue pour les modèles électriques à batterie. Néanmoins, à l'avenir, le modèle ne sera pas seulement disponible en version entièrement électrique, mais aussi en hybride rechargeable avec une autonomie d'environ 85 km et en hybride léger 48 volts. Et c'est là que s'arrêtent les informations officielles qu'Opel nous laisse publier à ce stade sur les motorisations.

Mais comme le Grandland n'est pas le premier produit Stellantis basé sur la nouvelle architecture et que Peugeot est déjà un peu plus avancé avec le lancement de la nouvelle 3008, nous avons au moins déjà des informations à peu près fiables sur les propulsions électriques et le modèle MHEV.

Galerie: Opel Grandland (2024)

6 Photos

Il y a là une version "Standard Range" de 157 kW avec traction avant et une batterie d'une capacité de 73 kWh. L'autonomie selon WLTP est de 504 à 524 km. Équipée de la même batterie et avec une autonomie maximale de 525 km, la variante "Dual Motor" fait ensuite partie du programme. Comme son nom l'indique, ce modèle dispose de deux moteurs électriques, d'où une transmission intégrale et jusqu'à 240 kW.

Le dérivé "Long Range" atteint une puissance de 170 kW grâce à un seul moteur sur l'essieu avant. La batterie a une capacité de 98 kWh et l'autonomie maximale est estimée à 700 km. Et c'est également ce dont il est question dans l'annonce d'Opel.

Les différentes Peugeot 3008 (et donc l'Opel Grandland) peuvent être rechargées avec une puissance allant jusqu'à 160 kW. La course de charge de 20 à 80 % dure environ 30 minutes. En revanche, le MHEV ne doit pas être rechargé. Là aussi, un regard vers Peugeot : elle utilise un moteur essence turbo de 136 ch et une boîte DSG électrifiée à 6 rapports. On connaît ça. Chez Opel aussi. Par exemple dans l'Astra, la Corsa ou encore dans le Grandland actuel. En revanche, il n'y a pas encore d'informations sur le PHEV.

Équipements

L'équipement de série comprend entre autres un régulateur de vitesse automatique avec fonction Stop&Go, une reconnaissance avancée des panneaux de signalisation, une adaptation intelligente de la vitesse avec freinage anticollision. Le système "Intelli-Drive 2.0", qui regroupe de nombreuses aides électroniques et les combine avec un assistant de changement de voie semi-automatique et l'adaptation intelligente de la vitesse, est disponible en option. Pour cela, le système utilise non seulement des capteurs, mais aussi des informations Over-the-Air en réseau. Également à bord : un pilote de stationnement, une caméra de recul avec fonction de nettoyage et une caméra à 360 degrés.

Prix et date de lancement sur le marché

Le constructeur ne donne pas encore de date de lancement ni de prix. Nous nous serions d'abord contentés de plus de données techniques sur la voiture elle-même. Une estimation tout de même : nous verrons probablement le véhicule chez les concessionnaires à la fin de l'été ou au début de l'automne. Les prix du Grandland Electric devraient commencer aux alentours de 50.000 euros.