L'Ypsilon n'était que le début de la renaissance de Lancia. Stellantis a des idées claires sur la marque et vise à la rendre extrêmement compétitive dans le secteur premium dans les années à venir avec le lancement de la Delta et de la Gamma.

Cette dernière sera "Made in Italy" puisqu'elle sortira de l'usine de Melfi, où sont actuellement produites la Fiat 500X et la Jeep Renegade. Voici à quoi elle pourrait ressembler en 2026.

La rivale des Allemands

Notre rendu tente de donner forme à cet imposant vaisseau amiral. Basé sur la plate-forme STLA Medium, la Gamma devrait avoir une longueur d'environ 4,70 mètres et aura donc des modèles tels que la BMW Série 3 et la Mercedes Classe C en ligne de mire.

Selon les premières informations, la Lancia devrait avoir une carrosserie fastback, c'est-à-dire une berline avec une lunette arrière inclinée, presque comme un coupé. Une solution déjà éprouvée avec la Citroën C5 X et qui devrait donc donner naissance à une voiture très anticonformiste dans sa forme, mais néanmoins élégante et dynamique.

Lancia Gamma (2026), rendu par Motor1.com

Selon toute vraisemblance, la Gamma rappellera certains éléments de style vus sur l'Ypsilon et, plus tôt encore, sur le concept Pu+Ra HPE, à commencer par la forme générale de la zone avant et les phares circulaires à l'arrière.

Un salon de luxe

L'intérieur de la Gamma devrait également faire écho au prototype, avec une grande attention portée à la sellerie et à la technologie. À cet égard, on s'attend à une sorte d'évolution du système S.A.L.A. qui a fait ses débuts sur l'Ypsilon, ainsi qu'à des tissus et des cuirs durables d'origine italienne.

Lancia Ypsilon 2024 hybrid Special Edition Cassina, l'ensemble

En ce qui concerne le groupe motopropulseur, il est encore trop tôt pour faire des prévisions. On sait cependant que la plate-forme STLA Medium permet une autonomie maximale d'environ 700 km. La Lancia partagera probablement de nombreuses caractéristiques avec ses homologues DS et Opel, qui seront également produites à l'usine de Melfi.

Nous tenterons de mettre à jour cet article, lorsque nous aurons plus de détails au sujet de la nouvelle Lancia Gamma.