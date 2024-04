Lancia a signé avec De Tomaso pour "attirer" les Américains. C'est l'histoire de la HF Competizione, déclinaison unique et particulière de la Fulvia de la fin des années 1960.

Présentée pour la première fois aux salons de Genève et de Turin en 1969, cette Lancia pas comme les autres est le fruit d'une collaboration entre le carrossier Ghia et le designer hollandais Tom Tjaarda (qui a également dessiné la Ferrari 330 GT 2+2 et, plus tard, l'Autobianchi Y10).

La démarche de De Tomaso

Le projet est né de l'imagination d'Alejandro De Tomaso qui, à la fin des années 60, était convaincu de pouvoir attirer l'attention de Ford en faisant croire à la société américaine que Lancia était une véritable rivale de Ferrari.

En réalité, l'objectif de De Tomaso est de devenir PDG de Lancia une fois que l'accord avec Ford, à l'époque dirigée par son ami Lee Iacocca, aura été conclu. Cependant, l'accord n'est pas conclu et Fiat, ayant découvert la supercherie, décide de prendre de l'avance sur ses concurrents directs et d'acquérir Lancia.

Lancia Fulvia HF Competizione

La Fulvia HF Competizione est conçue pour dominer les circuits. Construite avec un châssis en aluminium renforcé par de l'acier pour assurer résistance et légèreté, cette voiture est conçue non seulement comme un Grand Tourer pour un usage quotidien, mais aussi comme une voiture de course.

Le châssis, similaire à celui de la Fulvia traditionnelle, est modifié par De Tomaso pour abaisser le moteur V4 de 1,6 litre de 30 mm, améliorant ainsi les performances dynamiques. Parmi les autres améliorations techniques, citons l'adoption d'un double arbre d'essieu oscillant indépendant sur l'essieu arrière et l'installation d'un grand réservoir de carburant en aluminium à l'arrière.

Cap sur Le Mans

Les innovations ne s'arrêtent pas là : la Fulvia HF Competizione arbore un design aérodynamique qui souligne son caractère sportif. Les phares dissimulés, le capot moteur et le bouchon de réservoir à ouverture rapide rappellent le monde de la course, tandis qu'à l'arrière, un aileron rétractable réglable augmente la force d'appui à haute vitesse.

Parmi les autres innovations Lancia conçues pour la compétition, citons les vitres latérales en plexiglas et un pare-brise sur mesure, plus fin que la normale pour réduire le poids, commandé à l'entreprise belge Glaverbel.

Le moteur V4 de la Fulvia HF Competizione

Il semble d'ailleurs que tous ces expédients aient été mis en œuvre pour que la Fulvia HF Competizione puisse réellement rouler sur la piste. En effet, de nombreux experts pensent que la Lancia a été testée sur différents circuits pour participer aux 24 Heures du Mans en 1970, avant que le "deal" avec Ford ne tombe à l'eau, dommage.