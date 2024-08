La première muscle car électrique de l'histoire fait entendre sa voix. Arrivée dans les concessions américaines à la fin de l'année, la Dodge Charger Daytona marque une profonde révolution dans un segment qui a toujours été caractérisé par la forte présence de gros et puissants moteurs V8.

Mais si le huit cylindres n'est plus là, son "âme" reste présente dans le modèle qui remplacera d'un seul coup la Charger et la Challenger. En effet, le "système d'échappement Fraztonic" a été créé précisément dans le but d'accompagner la progression de Dodge avec la sonorité toujours présente du huit cylindres.

L'âme du V8

Nous avons déjà entendu plus d'une fois le son des haut-parleurs situés dans le soubassement de la voiture. Que ce soit lors de la présentation du concept ou du modèle de série, le constructeur américain a fait entendre le son de sa nouvelle muscle car.

Aujourd'hui, dans une nouvelle vidéo postée sur sa page Instagram, la marque américaine nous fait à nouveau entendre la "voix" de la Charger Daytona. Amplifié par le passage dans un tunnel, le son semble être un peu moins "brut" que les fois précédentes, à tel point que l'on peut même entendre le sifflement typique combiné au compresseur de volume.

Au-delà des goûts personnels, il est certain que cette Dodge ne passera pas inaperçue.

Elle aura aussi 6 cylindres

La Dodge Charger Daytona sera le premier modèle à utiliser la nouvelle plateforme STLA Large de Stellantis, qui sera également adoptée à l'avenir pour l'Alfa Romeo Giulia et la Maserati Quattroporte. Dans un premier temps, elle sera lancée exclusivement en version électrique, avec les variantes R/T et ScatPack, toutes deux équipées d'une transmission intégrale.

Dodge Charger Daytona

Dans la version R/T, deux moteurs électriques, l'un sur l'essieu avant et l'autre sur l'essieu arrière, génèrent une puissance totale de 503 ch et un couple de 548 Nm, pour une accélération de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes et une vitesse maximale de 220 km/h. La variante ScatPack, quant à elle, offre une puissance accrue de 680 ch et un couple de 850 Nm, permettant une accélération de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et une vitesse de pointe de 216 km/h.

Les deux versions sont équipées d'une batterie de 94 kWh, ce qui donne une autonomie maximale de 510 km pour la R/T. En 2025, une version équipée d'un moteur à six cylindres en ligne de 3 litres sera également introduite, disponible en versions 420 ou 550 ch.