Qu'est-ce qu'une Dodge Attitude au juste ? C'est un cas fascinant de voiture rebadgée, une petite berline en vente au Mexique depuis 2006, initialement basée sur la Hyundai Accent. Au milieu des années 2010, elle s'est finalement transformée en Mitsubishi Mirage et en 2024, c'est désormais une voiture chinoise. Plus précisément, le modèle de quatrième génération est basé sur la Trumpchi Empow, que GAC vend depuis plusieurs années.

Du réchauffé ?

Pour le moment nous n'avons pu trouvé que ces photos 3D sur le site Web de Dodge Mexico. Il n'y a pas encore de communiqué de presse, ni de ressources médiatiques, nous avons donc simplement pris des captures d'écran du site de l'entreprise comme dans l'ancien temps. Le design n'est pas spécialement frais, et pas seulement à cause de la pâte chinoise. Si vous pensez que l'avant ressemble à celui d'une Audi, vous n'êtes pas seul. Nous ressentons également des inspirations de Hyundai et Kia ici et là. À l'arrière, ces feux arrière ressemblent fortement à ceux de la Fisker Karma...

La version équipée d'un aileron arrière est la GT haut de gamme avec des jantes noires de 18 pouces et un équipement de série plus fourni. Elle dispose de petits plus comme un siège conducteur massant, une détection des angles morts et un siège passager avant à réglage électrique. Dodge vend l'Attitude GT avec, au choix, un intérieur noir ou rouge (et noir) avec un socle de recharge sans fil et d'autres petits plus.

En recherche de puissance

Bien que l'inscription "GT" implique généralement des performances supplémentaires, la version haute performance reçoit le même moteur à essence turbocompressé de 1,5 litre que les versions moins puissantes. Il produit une modeste puissance de 168 ch et 250 Nm de couple. Il s'agit sans doute de l'une des voitures les moins puissantes à être dotées de quatre pots d'échappement. La puissance est canalisée vers l'essieu avant via une transmission automatique à double embrayage à sept rapports.

Le modèle GT, donc le plus désirable, coûte l'équivalent de 25 800 $ (environ 23 194 €), ce qui semble assez raisonnable selon les normes actuelles. Vous pouvez acheter une Attitude au Mexique pour seulement 21 100 $ (moins de 19 000 €) en vous en tenant à la finition de base SXT. Alternativement, la Sport de milieu de gamme coûte 24 000 $ (environ 21 576 €).

Les "copies" mexicaines

Dodge n'a pas vendu de berline compacte aux États-Unis depuis que la dernière Dart est sortie de la chaîne de montage de l'usine de Belvidere en septembre 2016. Cependant, la Dart figurait toujours dans les classements des ventes l'année dernière avec trois unités.

L'Attitude n'est pas la seule Dodge chinoise vendue au Mexique, car la Journey, destinée au marché local, est en fait une Trumpchi GS5 de deuxième génération.

Plus tôt cette année, nous avons vu une autre marque américaine faisant partie de Stellantis lancer un véhicule rebadgé en dehors des États-Unis. Toujours pour le Mexique, le Ram 1200 est lié à la Peugeot Landtrek et à la Fiat Titano. Ces trois véhicules trouvent leurs racines en Chine où Changan Automobile a lancé le Kaicene F70 en 2019. Il ne faut pas oublier le Ram 700, un pick-up plus petit destiné au marché mexicain qui fait office de Fiat Strada rebadgée.

Nouvelle Dodge Attitude