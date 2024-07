Peut-être que beaucoup se sont posé la question, mais personne n'a (encore) la réponse : la Ford Capri pourrait-elle devoir changer de nom ? Alfa Romeo Milano docet, avec le ministre du Made in Italy Adolfo Urso criant au scandale, car une voiture non produite en Italie ne peut pas avoir le nom qui rappelle le Bel Paese. Question de « consonance italienne ». Peu importe que le règlement ait été créé pour protéger notre patrimoine gastronomique et viticole.

Puis réunion d'urgence au siège d'Alfa Romeo et annonce de la naissance d'Alfa Romeo Junior. C'était le Milano. Doit-on s’attendre au même processus pour la Ford Capri également ? Près de 24 heures après la présentation, personne au ministère n'a dit un mot. Même après notre question spécifique à celui-ci. Pendant ce temps, Alfa Romeo donne quelques conseils aux collègues de Ford pour éviter les ennuis.

Question de géographie

En fait, avec une simple publication sur Instagram, Alfa Romeo propose la réponse à donner au ministre Adolfo Urso en cas de controverse sur le nom Capri. Le SUV coupé électrique ne s’inspire pas de la célèbre île du golfe de Naples. Imaginons ! Les hommes de l'Ovale Bleu voulaient célébrer Capri sud-africain, un petit village situé au sud du Cap. Pour aider les mimitiers, des coordonnées géographiques étaient également indiquées.

Ainsi, tous les doutes sont dissipés et la Ford Capri - produite dans l'usine allemande de Cologne - a tout ce qu'il faut pour éviter des opérations de rebranding précipitées.

Une véritable fouille (pas si "ina") contre le ministre Urso et son imposition qui a conduit au changement de nom de Milano, d'ailleurs après des mois de taquineries et d'annonces officielles qui avaient officialisé celui de la capitale lombarde comme nom du nouveau SUV de Biscione.

Cependant, la question demeure : que fera le ministère ? Va-t-il abandonner ou demander à Ford de renommer son SUV coupé ? Nous n'hésiterons pas à mettre à jour cet article lorsque nous aurons plus de nouvelles à ce sujet.

