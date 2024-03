Le développement du nouveau BMW iX3 se poursuit. Il s'agit d'un SUV 100 % électrique basé sur la nouvelle plateforme Neue Klasse, la prochaine base technique pour de nombreux modèles de la marque à l'Hélice.

La deuxième génération promet un look radicalement différent du modèle actuel et a récemment été aperçue près du cercle polaire arctique, où le constructeur allemand met à l'épreuve le bloc-batterie et l'ensemble de la configuration du SUV.

Une révolution totale

Le design avant du SUV semble rappeler le concept Vision Neue Klasse, avec de grands phares horizontaux et une double calandre réniforme qui confèrent à BMW un caractère distinctif. La carrosserie semble plus galbée et moins caissonnée que celle de l'actuel iX3, avec de larges passages de roues abritant de grandes jantes, peut-être de 20 ou 21 pouces.

La vidéo d'espionnage de CarSpyMedia ne nous donne pas un aperçu de l'intérieur du nouveau BMW iX3, mais le prototype Vision Neue Klasse prévoyait un design minimaliste avec peu de commandes physiques. Reste à savoir si ces caractéristiques seront également présentes dans le nouveau iX3 ou si BMW optera pour des solutions plus traditionnelles.

De nouvelles batteries

Le premier modèle de la Neue Klasse pourrait adopter les batteries BMW de sixième génération à cellules rondes, qui promettent une augmentation de 30 % de l'autonomie et de la vitesse de chargement par rapport aux batteries actuelles. Ces cellules, d'un diamètre standard de 46 millimètres, offriront une meilleure densité énergétique, évitant ainsi d'avoir recours à un pack de batteries trop grand et trop lourd.

Sous le nom de code interne "NA5", le SUV électrique ne sera pas produit en Chine comme l'actuel iX3, mais sera assemblé dans une nouvelle usine à Debrecen, en Hongrie. Il sera disponible en Europe au second semestre 2025. Dans un premier temps, la gamme devrait comprendre les modèles 40, 40 xDrive, 50 xDrive et M60 xDrive, une version M ("ZA5") étant prévue dans un avenir proche.