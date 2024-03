La Renault ZOE est l'une des citadines électriques les plus populaires du marché, mais au fil des ans, elle a été remplacée par d'autres concurrentes. Il s'agit notamment de l'Opel Corsa électrique et de la Peugeot e-208, tandis que la nouvelle Citroën ë-C3 et la Lancia Ypsilon revendiquent également une part du gâteau.

Si vous étiez intéressé par l'achat de la nouvelle Renault ZOE, il est trop tard. En toute discrétion, la Renault ZOE a fait ses adieux au marché espagnol, et cette décision sera bientôt étendue à de nombreux pays européens.

Galerie: Renault ZOE R135 2022, essai routier

2 Photos

Gamme Renault ZOE

Mais ne nous voilons pas la face, cette voiture a établi la norme pour de nombreux concurrents et, aujourd'hui encore, elle a survécu avec dignité. C'est pourquoi Motor1.com souhaite lui rendre hommage et passe en revue tout ce que sa gamme avait à offrir.

La version d'entrée de gamme s'appelait R110. Avec sa puissance de 80 kW (108 ch) et son couple de 225 Nm, elle passait de 0 à 100 km/h en 11,4 secondes et atteignait 135 km/h. La batterie de 52 kWh lui conférait une autonomie très intéressante : jusqu'à 395 km, selon le cycle WLTP.

Les clients qui recherchaient des performances plus élevées pouvaient opter pour la variante R135. Dans ce cas, elle produit 100 kW (136 ch), améliorant l'accélération à 9,5 secondes, avec une vitesse maximale de 140 km/h. La batterie était identique, avec une cote WLTP de 385 km (360 avec des roues de 17 pouces). La batterie était identique, avec une cote WLTP de 385 km (360 avec des roues de 17 pouces).

En termes de temps de charge, il a fallu 16 heures et 10 minutes à 3,7 kW et 6 heures à 11 kW pour atteindre 80 %. Ces chiffres ont été ramenés à 3 heures à 22 kW ou à 1 heure et 10 minutes en courant continu à 50 kW.

Une voiture pratique en ville

Avec une longueur de 4,08 mètres et un empattement de 2,58 mètres, la Renault ZOE offre un espace intérieur correct. Le compartiment à bagages n'est pas mal non plus, avec une capacité de 338 litres.

L'équipement comprenait l'alerte de trajectoire, l'aide au stationnement avec caméra, le chargeur à induction, le détecteur d'angle mort, les phares à LED, le freinage d'urgence automatique, le système de navigation et l'écran de 9,3 pouces, la reconnaissance des panneaux de signalisation, le régulateur/limiteur de vitesse et la carte mains-libres.

La dernière Renault ZOE est toujours en vente dans des pays comme la France et l'Italie, avec trois niveaux de finition possibles : Equilibre, Evolution et la luxueuse Iconic. Les prix commencent à 31 100 euros pour les clients français et 33 500 euros pour les clients italiens.

Si vous souhaitez acheter une citadine électrique de Renault, vous devez garder un œil sur la nouvelle Renault 5 E-TECH. Sur Motor1.com France, vous trouverez des informations détaillées sur ce modèle.

