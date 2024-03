La Renault 5, remake tout électrique de la petite voiture française produite de 1972 à 1984, était l'une des nouveautés les plus attendues de 2024. Sans possibilité de la posséder avec des moteurs à essence ou électrifiés, cela s'inscrit dans une stratégie de plus en plus "on tap" pour le constructeur français. Ce dernier n'a toutefois pas l'intention d'abandonner les moteurs thermiques, du moins pour les 10 prochaines années.

C'est ce qu'a déclaré Fabrice Cambolive, CEO de la marque au losange, lors d'une interview accordée à Automotive News à l'occasion du Salon de l'Automobile de Genève 2024.

"Notre stratégie est d'avoir "deux jambes" dans chaque segment : une gamme ICE [moteur à combustion interne] avec une technologie hybride et un modèle entièrement électrique." - Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault

Tout dépend de la demande

Une déclaration qui s'inscrit dans la continuité des propos tenus en 2022 par Luca De Meo, PDG du groupe, selon lesquels Renault ne commercialisera des voitures électriques en Europe qu'à partir de 2030, soit cinq ans avant l'arrêt de l'essence et du diesel imposé par l'Union européenne. Mais tout dépendra des conditions du marché.

Renault 5 2024

Pour l'heure, la vente de voitures électriques sur le Vieux Continent ne s'accélère pas comme prévu (et espéré), ce qui soulève des questions sur la volonté réelle des consommateurs de passer à la mobilité rechargeable, plus coûteuse et dépendante des infrastructures de recharge sur le territoire.

"Pour moi, l'enjeu n'est pas de passer uniquement à l'électrique en 2030 : nous suivrons les tendances avec deux offres très compétitives dans notre gamme, sur les deux motorisations. Cette stratégie pourrait fonctionner pour les 10 prochaines années". - Fabrice Cambolive, CEO de la marque Renault

Small is beautiful

Pourtant, l'électrique dans la Régie fonctionne : Fabrice Cambolive indique que la nouvelle Renault 5 a une liste d'attente de 50 000 noms, ce qui n'est pas mal pour une voiture présentée il y a seulement quatre jours et qui n'a pas encore été testée. La commercialisation débutera en mai avec la version 52 kWh, suivie de la version moins chère avec des batteries de 40 kWh.

Renault Twingo Concept

Avec elle, l'entreprise commencera à se concentrer davantage sur les petites voitures, une priorité selon Luca De Meo, au salon de l'automobile de Genève 2024, après avoir lancé de nombreux modèles dans les segments compacts et moyens. La prochaine "grande" nouveauté devrait être la nouvelle Twingo, prévue pour 2026.