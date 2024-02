C’est un fait connu de tous : acheter une nouvelle voiture est devenu un luxe pour le commun des mortels. Mais lorsque c’est le PDG d’un constructeur automobile qui nous le rappelle lors d’un salon automobile, ce que la situation est peut-être prise au sérieux. D'autant plus que Luca de Meo impute une partie de la responsabilité de cette augmentation disproportionnée des prix des voitures à l'Europe, en raison d'une réglementation qui, au cours des vingt dernières années, aurait "poussé le produit de milieu de gamme vers le haut".

Selon De Meo, des constructeurs de voitures haut de gamme, en particulier les allemands, auraient amené des usines dans les pays de l'Est avec l'argent européen au détriment de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal et de la France.

Il faut des petites voitures

"Nous devons recommencer à fabriquer des petites voitures que les gens peuvent acheter." De Meo le soutient verbalement et non sans conflit d'intérêt car il fabrique ces voitures avec un plan qui comprend au moins trois nouveaux modèles compacts, à commencer par la Renault 5 présentée en grande pompe au Salon de Genève 2024 qui sera suivie par les "remakes" de la Renault 4 et de la Twingo.

Lors de la rencontre avec la presse italienne organisée en marge du Salon Suisse de l'Automobile, le dirigeant a cependant ajouté une série de nuances sur ce que serait l'avantage compétitif du groupe Renault en termes de "petites voitures" et sur la nouvelle plateforme développée pour la Twingo.

"Nous créons une plateforme pour la Twingo qui nous permet de vendre de manière rentable une voiture de nouvelle génération à moins de 20 000 euros. Une bonne partie réside dans la plateforme de la Renault 5, l'Ampère Small. Alors on la prend, on la raccourcit, on change la batterie, les moteurs, l'électronique de puissance, toutes ces choses et on a la possibilité de réduire le coût de 40 à 50 % d'ici 2026 par rapport à une Renault 5. C'est assez unique, disons-le, et essayer de le développer en deux ans serait un record."

Une ouverture à la collaboration

Pour De Meo, la question de la rapidité de conception se pose avant même la réduction des coûts de production qui aurait été favorisée, entre autres, par l'intelligence artificielle appliquée aux processus internes. Et c'est en exploitant l'avantage concurrentiel de Renault que De Meo a réitéré ce qui avait été anticipé dans d'autres déclarations publiques :

"Je dis que pour pouvoir recommencer à fabriquer des petites voitures que les gens peuvent acheter en Europe, cela vaut peut-être la peine de s'unir pour partager les coûts d'investissement et l'utilisation de la capacité de production. Nous sommes très ouverts et nous parlons à tout le monde, nous avons quelque chose que personne n’a et nous avons une capacité de production (...) Celui qui veut, entre, et peut prendre la relève."

L’alliance des citadines, comme par le passé

Le sujet de la coopération entre constructeurs européens tient particulièrement à cœur au numéro 1 du groupe Renault et ne doit pas être confondu avec les rumeurs de possibles rapprochements avec Stellantis qui ont circulé ces dernières semaines et qui ont été démenties à plusieurs reprises. Selon De Meo, il suffirait de copier ce qui a été fait dans le passé :

"Je me souviens quand j'étais chez Toyota, nous avons lancé le programme Aygo, C1 et 107 avec PSA en République tchèque. Quand, dans ce segment, il y avait la Fiat 500, la Ford Ka et d'autres modèles. Il est temps de recommencer…"

Les allemands visés

Pour renforcer son "manifeste pour les petites voitures", De Meo cite une étude du chercheur Tommaso Pardi qui met en évidence la contradiction des réglementations européennes qui ont poussé l'industrie, au cours des vingt dernières années sur le continent, à construire des voitures plus grosses, plus lourdes et plus chères. De Meo ajoute :