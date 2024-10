En attendant le lancement commercial de la Fiat Grande Panda, on peut dire que l'année 2024 de l'entreprise s'est achevée en ce qui concerne les nouvelles, l'accent étant désormais mis sur 2025 et les nouvelles voitures à venir. Une année qui, d'une part, sera marquée par la consolidation de l'offre de la Grande Panda, avec l'arrivée de nouvelles motorisations, et qui, d'autre part, verra le lancement de nouveaux modèles.

Sur la rampe de lancement se trouvent en effet la version de production de la Fiat Giga Panda et, entre fin 2025 et début 2026, la nouvelle Fiat 500 hybride, basée sur la version électrique. Voyons maintenant tous les nouveaux modèles Fiat attendus en 2025.

Fiat Grande Panda hybride

La voiture électrique a été le protagoniste de la présentation mondiale du 11 juillet, dont la commercialisation devrait débuter d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'un tout nouveau modèle basé sur la plateforme Smart Car des Citroën C3, C3 Aircross et Opel Frontera et qui, comme elles, sera également alimenté par des unités thermiques.

Fiat Grande Panda

La Fiat Grande Panda à essence avec système mild hybrid utilisera le même groupe motopropulseur que ses "cousines", à savoir le 1.2 de 100 ch, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports et à une traction avant. Sur le plan stylistique, rien ou presque ne devrait changer, tout comme l'intérieur. Les prix seront certainement inférieurs à ceux de la Fiat Grande Panda électrique, qui, selon Carlos Tavares, PDG de Stellantis, débuteront aux alentours de 25 000 euros.

Nom Fiat Grande Panda hybride Carrosserie Petit SUV Moteurs Essence mild hybrid Date d'arrivée Début 2025 Prix A annoncer

Fiat Giga Panda

Le deuxième modèle de la jeune famille Panda, qui répétera ce que la 500 a fait ces dernières années. Connue pour l'instant sous le nom de Fiat Giga Panda, elle pourrait être rebaptisée Multipla, en écho au nom du modèle produit de 1998 à 2010. Au-delà du nom, on sait qu'elle offrira encore plus d'espace que la Grande Panda, avec une longueur qui pourrait avoisiner les 4,4 mètres, pratiquement comme la nouvelle Citroën C3 Aircross.

Fiat Giga Panda, notre rendu

La configuration 7 places pourrait être reprise de sa cousine, une rareté pour une voiture de cette taille. Les deux seront également unies par leurs motorisations : comme la Grande Panda (et tous les modèles basés sur la Smart Car), la Fiat Giga Panda sera également disponible avec une motorisation électrique de 113 ch et une motorisation hybride légère, de 100 ch et 136 ch.

Nom Fiat Giga Panda Carrosserie SUV compact Moteurs Essence, hybride léger, électrique Date d'arrivée Début mi-2025 Prix À annoncer

Fiat 500 hybride

S'il est de plus en plus fréquent de voir des voitures à moteur thermique se convertir à l'électrique, il n'est pas courant que l'inverse se produise. C'est ce que fera la Fiat 500e, en panne de ventes et dont les lignes de production sont arrêtées jusqu'en novembre, qui deviendra une mild hybrid entre fin 2025 et début 2026.

Fiat 500 hybride, notre rendu

On sait qu'elle s'appellera Fiat 500 Torino, en hommage à la ville qui accueille ses lignes de production à Mirafiori, alors qu'il n'y a pas encore de détails sur le groupe motopropulseur. L'indice le plus important est le 1.2 3 cylindres mild hybrid en version 100 ch, déjà utilisé sur plusieurs modèles Stellantis, mais rien n'a encore été divulgué par la direction de l'entreprise. En ce qui concerne les prix, ils seront certainement inférieurs aux 30 400 euros de la 500e, avec des prix de catalogue qui pourraient débuter aux alentours de 18 000 euros.