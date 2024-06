La Fiat Grande Panda n'est que le début d'une nouvelle famille de la gamme. Le modèle (également) électrique présenté il y a quelques jours représente un nouveau chapitre dans l'histoire de la petite voiture la plus célèbre d'Italie.

La Panda devient "Large" en raison de ses dimensions plus imposantes que par le passé, mais elle ne sera pas la plus grande Panda de tous les temps. En effet, les plans de Stellantis permettent également un modèle extra-large qui pourrait arriver entre 2025 et 2026 et qui pourrait s'appeler « Panda XL ».

De "Big" à "Giga"

En fait, il n'y a toujours pas de certitude quant au nom, notamment parce que certains pensent qu'elle pourrait s'appeler " Giga Panda ". En revanche, nous disposons d'un peu plus d'informations sur la forme, et nous avons donc réalisé un rendu exclusif pour l'imaginer.

Fiat Giga Panda (2025), le rendu de Motor1.com

Cette dernière s'inspire non seulement de la Grande Panda nouvellement présentée, mais aussi du concept Panda SUV montré il y a un an. Pour la première fois, en effet, la Panda pourrait prendre l'allure d'un crossover aux dimensions généreuses, avec un positionnement qui pourrait être très proche de celui de la Citroën C3 Aircross et de l' Opel Frontera , qui, comme cette Panda XL, sont basés sur une version à empattement long de la plaque-forme Smart Car .

Citroën C3 Aircross (2024) Opel Frontera

Tout en conservant le design carré du modèle de base, la version à empattement long devrait donc s'allonger d'au moins 20 à 25 cm, pour approcher les 4,4 mètres . À cela pourrait s'ajouter la possibilité d'une troisième rangée de sièges : auriez-vous jamais pensé voir une Panda à sept places ?

Intérieur et moteurs

Selon toute vraisemblance, l'intérieur sera identique à celui de la Grande Panda . Comme l'ont montré les récentes photos espions, nous retrouverons à bord des éléments rectangulaires et circulaires, ainsi qu'une sellerie bicolore et une ambiance rappelant les toutes premières générations.

A bord, on peut également voir le levier de la transmission automatique. Oui, la Fiat devrait être disponible avec un moteur électrique de 113 ch et un 1.2 essence mild hybrid de 101 ch .

Compte tenu de ses dimensions supplémentaires, la Panda XL pourrait également être la première à recevoir le 1.2 mild hybrid de 136 ch , déjà prévu pour l'Opel Frontera, un autre modèle "apparenté" au crossover de notre maison.