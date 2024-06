La nouvelle Fiat 500 hybride sera produite à Mirafiori, en Italie, entre fin 2025 et début 2026. Le moteur proviendra de l'usine Stellantis de Termoli tandis que le système d'échappement sera produit à Naples et la boîte de vitesses à Mirafiori.

Fiat a donc décidé de renforcer ses liens avec cette usine en présentant une nouvelle édition spéciale : la 500e Mirafiori, qui arrivera dans les concessions italiennes au cours de l'été à un prix qui n'a pas encore été annoncé.

La 500e Mirafiori célèbre les employés et l'usine de Mirafiori cinquante ans après les débuts de la 131 Mirafiori en 1974. Celle-ci sera également disponible en version cabriolet et proposée avec deux batteries de 42 kWh ou 23,8 kWh. Elle sera vendue en bleu céleste, avec des jantes en alliage bruni de 16 pouces et une plaque chromée sur le cadre de la lunette arrière avec la signature "MIRAFIORI" à côté de la ligne d'horizon de Turin.

L'équipement de série comprend un système de conduite assistée de niveau 2, une navigation intégrée et un système d'aide au stationnement avec vision à 360 degrés. Cette série limitée est également équipée de sièges haut de gamme au toucher doux, d'une radio à écran tactile de 10,25 pouces et d'un système audio haut de gamme de 320 watts signé JBL.

La 500e Mirafiori a été dévoilée lors d'une visite d'Olivier François à l'usine de Mirafiori, au cours de laquelle le CEO de Fiat et le directeur marketing mondial de Stellantis ont évoqué le rôle stratégique de l'usine italienne pour Fiat.

"Fiat est fière d'être le porte-drapeau de l'Italie dans le monde. Le pays représente nos fondations, notre force motrice et notre avenir. Mirafiori est l'un de nos moteurs, représentant l'Italie, son peuple, ses valeurs, sa fierté et la 500. Mais aujourd'hui, 90 % de la production de Mirafiori est destinée à l'étranger. Pour augmenter le nombre de 500 sur les routes italiennes et répondre aux besoins des clients italiens, nous avons décidé de produire la nouvelle 500 hybride, qui porte un nom italien et qui sera conçue et fabriquée à Turin et fièrement Made in Mirafiori. Il est clair que Mirafiori joue un rôle stratégique pour la marque et nous continuons à investir en Italie, dans la 500 et dans Mirafiori".