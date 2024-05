Le compte à rebours avant la présentation de la nouvelle Fiat Panda électrique se terminera le 11 juillet 2024. Il ne reste plus que quelques mois avant de voir la nouvelle incarnation, plus grande et alimentée par batteries, du best-seller de la société. Nous avons déjà eu une première idée de ce à quoi elle ressemblera à la fin du mois de février, avec la publication de photos la montrant sous la forme d'un concept. Ce que nous ne savions pas, en revanche, c'est qu'il ne s'agissait pas d'un simple prototype.

C'est ce qu'a déclaré Oliver François, le numéro un de Fiat, lors d'une longue interview accordée à Automotive News, au cours de laquelle il a également parlé des prochains modèles de la société. De ce qui sera fait et de ce qui ne sera pas fait.

"D'habitude, on part d'une feuille blanche et on conçoit un concept car, qui est la somme de tous les fantasmes et de tous les rêves. Nous savons tous que ce n'est pas possible pour les voitures de série, car il faut faire des sacrifices en termes de style et d'idées. Nous avons donc fait exactement le contraire avec les prochaines voitures qui toutes ont été conçues et fabriquées, et pas seulement la prochaine Fiat Panda. Il ne s'agit pas de concepts : pour la vidéo, nous avons fait le tour de la voiture réelle et nous avons ajouté des perruques et du maquillage pour concevoir des voitures que vous reconnaîtrez lorsque vous verrez les vraies. Nous espérons que vous ne direz pas "Oh, je préfère le concept", comme c'est souvent le cas".