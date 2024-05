Depuis sa création en 1955, Alpine est connue pour ses voitures de sport. Le seul modèle actuel, l'A110. Mais le premier modèle électrique sera une petite voiture qui sera suivie, dit-on, d'un SUV compact, dérivé du Renault Scenic. Les puristes se sont aussi insurgés lorsque Porsche a lancé ses premiers SUV - qui sont désormais les modèles les plus populaires de la marque.

Le premier né électrique, l'A290, a déjà été présenté sous forme de concept. Le modèle sera officiellement présenté le 13 juin prochain, en amont des 24 heures du Mans, comme cela a déjà été annoncé officiellement. La voiture est un dérivé de la Renault 5 E-Tech Electric, mais elle sera probablement plus puissante. Le groupe motopropulseur supérieur de 110 kW de la R5 pourrait être ajouté ultérieurement.

Le prochain modèle devrait être une A390. Il s'agirait d'un SUV compact, comme la Renault Scenic. Luca de Meo, le directeur de Renault, avait déjà annoncé début 2021 qu'une sorte de SUV basé sur le CMF-EV était prévu.

CMF-EV est la plate-forme sur laquelle sont basées la Renault Megane E-Tech Electric, la Renault Scenic E-Tech Electric et la Nissan Ariya, celle-ci s'appelle depuis peu AmprR Medium. Comme l'A290, la deuxième Alpine électrique sera dotée d'une motorisation plus puissante et d'un châssis plus sportif que le Scenic.

Comme la Scenic électrique, l'A390 devrait mesurer environ 4,40 mètres de long et contribuer à faire tourner l'usine de Dieppe (en Normandie) à plein régime. En 2021, Renault n'a pas promis un SUV, mais un "GT X-Over", que l'on peut traduire par crossover GT. Il faut donc s'attendre à quelque chose comme une GT surélevée ou un SUV coupé. Il sera intéressant de voir si la vue latérale sera aussi allongée et élégante que la silhouette présentée en 2021.

Silhouette d'un modèle Alpine présentée lors de l'événement "Renault eWays".

La version haut de gamme devrait être un véhicule à quatre roues motrices équipé d'un tri-moteur ; on ne sait pas encore quelle sera sa puissance. Il semble toutefois évident qu'Alpine se servira des trois moteurs de l'A390 dans les rayons de Renault. En outre, il pourrait y avoir la traction avant de 160 kW de la Scenic classique. Selon le rapport, la voiture devrait en tout cas être équipée d'une batterie de 89 kWh, soit 2 kWh de plus que la grande batterie du Scenic E-Tech Electric.

L'Alpine A390 devrait être commercialisée dans le courant de l'année 2025, mais elle pourrait être présentée officiellement dès le Mondial de l'Automobile de Paris en octobre prochain, à voir si ce sera sous forme de concept-car ou déjà en version de série.

Le "Dream Garage" d'Alpine annoncé en 2021 : une petite voiture, un crossover et un coupé sport.

D'ici la fin de la décennie, Alpine veut disposer d'une gamme complète de modèles. Cela comprendrait également le successeur de l'A110, qui s'appellerait A310 et dont le lancement serait prévu en 2026. Selon le rapport, celle-ci pourrait être proposée aussi bien en version thermique qu'électrique.

Alpine souhaite mettre sept voitures électriques sur la route d'ici 2030. La première à être lancée sera l'A290 en 2024, suivie l'année prochaine par l'A390 et en 2026 par le coupé sport qui succédera à l'A110. Le Dream Garage serait alors complet. Mais de 2027 à 2030, quatre modèles devraient encore suivre, soit un modèle par an en moyenne, un programme extrêmement ambitieux.