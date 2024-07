La Fiat 500 électrique sera également hybride, une information confirmée il y a quelque temps par l'entreprise elle-même et réitérée aujourd'hui par Olivier François (le numéro un de la marque) à l'occasion des célébrations du 125e anniversaire de l'entreprise.

On sait désormais quand elle arrivera - dans 18 mois, c'est-à-dire fin 2025 - et surtout comment elle s'appellera. Oui, car tout en conservant le nom iconique de la Fiat 500, elle supprimera le "e" de la version à batterie et ajoutera le nom de "Torino", pour célébrer la ville où elle verra le jour.

Un foyer à Mirafiori

La nouvelle Fiat 500 Torino sera en effet assemblée dans l'usine de Mirafiori, d'où sortent également les versions électriques. Pas de problème de consonance italienne donc, ce qui a conduit au changement de nom de l'Alfa Romeo Junior.

Il n'y a pas encore de détails officiels sur le moteur, bien que le principal candidat semble être le nouveau 1.2 3 cylindres mild hybrid (capable, cependant, de déplacer la voiture également en mode 100% électrique pendant une poignée de kilomètres) dans une version de 100 ch, déjà utilisé par la Fiat 600, Jeep Avenger et la nouvelle Lancia Ypsilon.

Fiat 500 ibrida, il render di Motor1

En termes de style, elle devrait reprendre pratiquement tous les éléments de la Fiat 500e, en y ajoutant naturellement l'échappement arrière.

Ce qui changera profondément, ce sont les prix. Actuellement, la Fiat 500 électrique est proposée à partir de 30 400 euros. L'adoption de la motorisation hybride entraînera une réduction substantielle du tarif, qui passera à environ 18 000 euros pour la version de base et à un peu plus de 20 000 euros pour le haut de gamme.