Fiat ouvre les commandes pour la plus branchée de ses citadines. À partir d'aujourd'hui, il est possible d'acheter la 500e Giorgio Armani Collector's Edition présentée en exclusivité en Italie et en Europe à l'occasion du 125e anniversaire de la marque et du 90e anniversaire du maître de la mode italienne. Ce modèle est une tentative ambitieuse de combiner la praticité des petites voitures avec l'élégance et la beauté.

L'achat est déjà possible par les canaux officiels de Fiat, y compris numériques, et commence au prix catalogue de 41.500 euros, qui passe à 35.300 avec la promotion en ligne.

Une carrosserie très chic

Pour la Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition, deux couleurs exclusives ont été créées pour mettre en valeur les caractéristiques du design de la berline. La première est un vert mica foncé en ligne avec le style Armani. La seconde est le Ceramic Greige, une teinte inventée par le designer milanais lui-même, qui combine le gris et le beige.

Fiat Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition

Pour l'extérieur, le travail a consisté à réduire les contrastes et le superflu en se concentrant sur un design élégant et monochrome qui reflète l'esthétique d'Armani. Les jantes, fabriquées sur mesure pour mettre en évidence le logo GA, constituent un élément distinctif. Les jantes sont également dotées d'une finition anodisée bicolore brunie et de rainures latérales.

Intérieur classique et moderne

Le même concept est repris à l'intérieur, avec des détails tels que les coutures à chevrons et les motifs tridimensionnels sur les sièges centraux, qui rappellent les techniques traditionnelles de couture. L 'insert du tableau de bord en bois découpé au laser est un exemple d'innovation. Outre les jantes et les sièges, le logo du designer figure également en bonne place sur le tableau de bord, les seuils de porte et la lunette arrière.

La Fiat 500e Giorgio Armani Collector's Edition est équipée de phares Full LED Infinity Design et d'un toit ouvrant en verre. Sur le plan numérique, on trouve le système audio JBL de haute qualité, un écran TFT de 7 pouces et un navigateur à écran tactile de 10,25 pouces. Il prend également en charge la radio DAB et offre la connectivité CarPlay sans fil et Android Auto. La 500e est propulsée par un moteur électrique de 87 kW (équivalent à 118 ch) pour une autonomie allant jusqu'à 320 km en cycle mixte WLTP et dispose d'une conduite assistée de niveau 2.