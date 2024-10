La production automobile de Stellantis, en Italie, va subir un coup d'arrêt. Après la suspension (qui s'est prolongée) de l'assemblage de la 500e à Mirafiori, le Groupe a annoncé de nouveaux arrêts dans d'autres usines, notamment celles de Pomigliano D'Arco, Termoli et Pratola Serra.

Les mesures sont nécessaires "pour adapter la production aux conditions actuelles du marché et assurer une gestion efficace des ressources", lit-on dans le communiqué officiel.

Pendant ce temps, à Rome, beaucoup se préparent à la manifestation liée à la grève du vendredi 18 octobre. Vingt bus, avec plus d'un millier de personnes à leur bord, sont partis de Potenza et du Vulture Melfese.

Du Parlement italien au Mondial de l'Automobile de Paris

Le sujet de la "production" en Italie est toujours aussi brûlant et délicat. Dans un contexte international où le groupe Volkswagen a annoncé la fermeture de certaines usines en Allemagne et en Chine (tout en cherchant toujours un acheteur pour l'usine Audi en Belgique) et où de plus en plus de constructeurs automobiles (chinois justement) recherchent des endroits pour produire des voitures en Europe, les usines italiennes de Stellantis ne sont pas dans leur meilleure forme.

Tavares a fait rapport au Parlement, le 11 octobre. Le PDG de Stellantis a demandé aux politiques plus d'incitations et de stabilité pour procéder à la transition énergétique puis, à l'occasion du Mondial de l'Automobile de Paris, il a déclaré qu'il souhaitait porter la production à 100 000 voitures par an et que les décisions sur l'avenir de la les marques seront prises d'ici 2-3 ans.

Pendant ce temps, les chiffres parlent d'eux-mêmes : les ventes de voitures au premier trimestre de l'année ont chuté de 20 % par rapport à la même période en 2023 et en Amérique du Nord, les livraisons ont chuté de 36 % ; raisons pour lesquelles la haute direction de l'entreprise a récemment changé.

Carlos Tavares à l'inauguration des nouveaux bureaux "Pro One" a Mirafiori

Le vendredi 18 octobre est synonyme de grève

Face à l'arrêt de la production, les syndicats se sont mobilisés avec une grève qui aura lieu demain, vendredi 18 octobre. Le cortège partira de la Piazza Barberini à 9h30, où les secrétaires généraux de la Fim Fiom Uilm, Ferdinando Uliano, Michele De Palma et Rocco Palombella feront un point en présence de la presse et arriveront sur la Piazza del Popolo, où il y aura des discours tenus par les délégués et des secrétaires généraux.

Le slogan choisi par la Fim Fiom et l'Uilm pour l'événement est : "Changeons de vitesse : accélérons vers un avenir plus juste".

L'intérieur de l'usine Pomigliano d'Arco

Les mots d'Elkann aux managers

Jeudi, à l'occasion du 50e anniversaire du groupe de direction Fiat, le président de Stellantis, John Elkann, a prononcé un discours dans lequel il a encouragé les managers à toujours avoir "le courage d'affronter les défis difficiles, sans jamais abandonner".