Dire que Stellantis est en grande difficulté serait un euphémisme. Les ventes chutent tellement aux États-Unis que les concessionnaires accusent Carlos Tavares de la " rapide déchéance " des marques américaines. Dans une lettre ouverte adressée au PDG, le Conseil national des concessionnaires Stellantis des États-Unis a prévenu que le conglomérat automobile était confronté à un " désastre ". Nous apprenons aujourd'hui que le grand patron quittera ses fonctions, mais pas avant le début de l'année 2026.

Carlos Tavares est le premier et unique PDG de Stellantis, nommé à la tête de l'entreprise après la fusion du Groupe PSA avec Fiat-Chrysler Automobiles en 2021. Son contrat de cinq ans expire au début de l'année 2026. Bien que des rumeurs aient suggéré qu'il pourrait conserver son poste plus longtemps, ce ne sera pas le cas. Selon un communiqué de presse publié par Stellantis, M. Tavares " prendra sa retraite à l'issue de son mandat de PDG au début de l'année 2026 ".

Le processus de recherche d'un remplaçant a déjà commencé et est mené par un comité spécial du conseil d'administration présidé par John Elkann, qui est également le président de Ferrari. Stellantis affirme avoir besoin de jusqu'à la fin de l'année prochaine pour choisir la bonne personne pour succéder à Tavares. En attendant, M. Elkann souligne que " le conseil d'administration soutient unanimement Carlos Tavares et les changements décisifs annoncés ".

Quels sont ces changements ? Davide Grasso et Jean-Philippe Imparato ne sont plus les PDG de Maserati et d'Alfa Romeo, respectivement. Santo Ficili a été nommé directeur général des deux marques italiennes haut de gamme. Grasso restera chez Stellantis, mais à un autre poste. Quant à Imparato, il devient Chief Operating Officer (COO) pour la région Europe élargie en remplacement d'Uwe Hochgeschurtz qui quitte l'entreprise. M. Imparato sera également directeur général de Pro One, la branche commerciale de Stellantis.

Par ailleurs, Antonio Filosa reste directeur général de Jeep, mais il assumera également les fonctions de directeur des opérations pour l'Amérique du Nord (COO) en remplacement de Carlos Zarlenga. Ce dernier occupera un poste différent au sein de l'entreprise. Doug Ostermann occupera le poste de directeur financier en remplacement de Natalie Knight, qui quitte l'entreprise.

Ces dernières semaines, M. Tavares a eu beaucoup de choses à dire sur ce qui se passe chez Stellantis. Il a imputé les mauvaises ventes de Maserati à un mauvais marketing. Le PDG a également pointé du doigt l'usine de Sterling Heights, dans le Michigan, où trop de camions Ram doivent être réparés dès leur sortie de la chaîne de montage. Dans le même ordre d'idées, Stellantis a récemment admis qu'elle avait un excédent de voitures invendues et qu'elle essayait de réduire ses stocks.

Aucune des 14 marques automobiles de l'entreprise ne risque d'être supprimée. Du moins, pas pour l'instant. Annoncé en 2021, le plan initial visant à conserver toutes les entreprises pendant dix ans est toujours en vigueur. Cela signifie que Stellantis continuera à faire preuve de patience avec Lancia, DS Automobiles, Chrysler et d'autres constructeurs automobiles en difficulté.