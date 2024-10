Longueur : 4.739 mm

: 4.739 mm Largeur : 1.900 mm

: 1.900 mm Hauteur : 1.680 mm

: 1.680 mm Empattement : 2.825 mm

: 2.825 mm Coffre: 435 - 1.410 litres (+ 32 litres dans le coffre avant)

Le nouveau Leapmotor C10 est arrivé en Italie. Il s'agit d'un SUV électrique de taille moyenne, destiné à concourir dans l'un des segments les plus féroces en termes de ventes, produit en Chine et vendu et distribué en Europe par Stellantis, qui, comme nous l'avons dit dans l'article, possède 20 % de l'entreprise chinoise et contrôle 51 % de la coentreprise Leapmotor International.

Découvrons dans cette chronique quelle est sa taille, en rappelant que parmi ses principaux concurrents en termes de taille figurent désormais des modèles « historiques » comme la Tesla Model Y, la voiture la plus vendue au monde.

Leapmotor C10, les dimensions

Le nouveau Leapmotor C10 mesure 4,74 mètres de long, 1,90 mètre de large et 1,68 mètre de haut, avec un empattement - la distance entre les deux essieux - très intéressant de 2,83 mètres. Ses dimensions extérieures sont donc celles d'un SUV de taille moyenne mais masquent très bien son habitabilité généreuse, qui comprend également un coffre assez spacieux.

Leapmotor Leapmotor C10

Leapmotor C10, habitabilité et compartiment à bagages

Comme beaucoup de voitures de ce segment, l'espace à bord du nouveau Leapmotor C10 est généreux, et le secret réside dans l'architecture cellule-châssis de la plate-forme.

Il s'agit d'une base de conception pour l'intégration structurelle de la batterie, dans le but d'augmenter la rigidité à la torsion et le volume interne utilisable.

En ce qui concerne le volume, il est de 435 litres en configuration cinq places et de 1 410 litres lorsque les sièges sont rabattus. De plus, comme il s'agit d'une voiture électrique, le coffre avant est de 32 litres.

Leapmotor C10, le coffre

Leapmotor C10, des concurrents aux dimensions similaires

Le nouveau Leapmotor C10 a de nombreux rivaux directs, concourant dans l'un des segments les plus riches en modèles. Outre la Tesla Model Y mentionnée plus haut, on trouve également la BYD Seal U, la Ford Mustang Mach-E et ses sœurs Subaru Solterra et Toyota bZ4X.