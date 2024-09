Le Leapmotor C10, un SUV chinois de taille moyenne commercialisé en Europe par Leapmotor International, une coentreprise née de la collaboration entre Stellantis (qui en contrôle 51%) et Leapmotor, un jeune constructeur automobile chinois, a fait ses débuts aujourd'hui à Milan. Il s'agit d'un modèle déjà commercialisé depuis un certain temps sur le marché national et qui est également destiné au Vieux Continent, où les ventes débuteront en octobre.

Les prix du Leapmotor C10 commencent à 36 400 euros pour la version d'entrée de gamme, avec une offre de lancement qui réduit de 2 000 euros la liste des prix à 34 400 euros.

Leapmotor C10, l'équipement

Disponible uniquement avec une motorisation électrique de 218 ch et 320 Nm de couple et un pack de batteries de 69,9 kWh, pour une autonomie annoncée de 420 km. Aucun système de prolongateur d'autonomie n'est donc prévu, du moins dans un premier temps.

Le Leapmotor C10 sera disponible en deux versions :

Leapmotor C10 Style : de série, il offre des jantes en alliage de 18 pouces, des feux full LED, une climatisation automatique bizone, des capteurs de stationnement arrière, une caméra 360°, une instrumentation numérique de 10,25 pouces, un écran central de 14,6 pouces, des sièges avant réglables électriquement et une aide à la conduite de niveau 2.

Leapmotor C10 Leapmotor C10, l'intérieur

Leapmotor C10 Design : ajoute des jantes en alliage de 20 pouces, un bandeau lumineux arrière, des vitres arrière surteintées, un volant chauffant, des sièges chauffants et ventilés, un éclairage intérieur.

En ce qui concerne les points de vente, Leapmotor prévoit d'en ouvrir 350 dans toute l'Europe d'ici fin 2024, en s'appuyant sur le réseau de vente Stellantis, déjà très présent sur de nombreux marchés.

Leapmotor C10, prix