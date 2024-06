La course à l'électrification entre l'Occident et l'Asie est une histoire sans fin. De nombreux constructeurs automobiles tentent de jouer un rôle important afin d'exceller dans les années à venir, lorsqu'une grande partie de la population mondiale devrait conduire des voitures sans émissions. La Chine est en train de fixer la vitesse de la mobilité mondiale, qui deviendra purement électrique. L'Occident observe et tente de rattraper son retard. Pendant ce temps, les constructeurs automobiles européens traditionnels tentent de gagner du temps en flirtant avec leurs rivaux chinois en pleine croissance.

Après avoir appris des autres pendant des décennies, les Chinois prouvent qu'ils ont dépassé leurs maîtres et qu'ils sont capables de fabriquer des voitures de haute qualité, efficaces et abordables. Si la solution à la pollution passe par les voitures électriques, l'Europe, les États-Unis, la Corée et le Japon ont besoin de la Chine.

L'acquisition récente d'une participation de 20 % dans Leapmotor par Stellantis est l'un des nombreux exemples de la manière dont les constructeurs automobiles occidentaux sont confrontés à la concurrence croissante de la Chine. L'accord fait suite à d'autres accords, tels que ceux conclus entre BMW et Great Wall Motors, Mercedes et Geely, et Volkswagen et Xpeng, mais dans quelle mesure Leapmotor convient à Stellantis ?

Les avantages de l'accord

L'accord entre les deux entreprises est une situation gagnant-gagnant. Leapmotor ne fait pas partie des huit grands acteurs chinois (BYD, Chery, Changan, Dongfeng, Geely, GAC, GWM et SAIC), mais la marque ne lutte pas pour sa survie. L'année dernière, elle a vendu 144 200 nouvelles voitures, dont 99 500 étaient purement électriques. Elle est considérée comme une start-up importante et saine, tout comme NIO (160 000 unités), Xpeng (141 600 unités), Hozon (127 500) et Li Auto (376 000 unités).

Ainsi, plus qu'un volume, Leapmotor peut apporter à Stellantis un savoir-faire sur les voitures électriques et leur technologie. Il est d'ores et déjà prévu d'exploiter cet avantage en Europe avec l'introduction de la marque chinoise au second semestre 2024.

Le classement des marques chinoises de voitures électriques

Voici les ventes mondiales de BEV des marques chinoises en 2023 :

Aion, 480.003 unités Wuling, 423.000 unités Geely, 170.000 unités Changan, 169.000 unités MG, 165.000 unités NIO, 160.038 unités Xpeng, 141.601 unités Zeekr, 118.685 unités Hozon, 111.000 unités ORA, 108.518 unités Leapmotor, 99.500 unités Chery, 87.100 unités Hongqi, 79.000 unités Beijing, 62.156 unités IM Motors, 38.253 unités

Ce qui pourrait mal se passer

Cependant, le match pourrait se heurter à des difficultés, compte tenu de la gamme de produits proposés par la marque chinoise. Il est prévu d'introduire les Leapmotor T03 et C10 sur neuf marchés européens. Ces deux produits font partie d'une gamme plus large qui comprend également les modèles C01, C11 et C16. En fait, deux SUV de taille moyenne, un grand SUV, une berline et une citadine. Rien de tout cela n'intéresse les automobilistes européens.

Dans quelle mesure les produits Leapmotor sont-ils alignés sur l'Europe ?

La T03 est une petite voiture électrique qui semble aussi bon marché que la Dacia Spring. Stellantis pourrait occuper une position solide dans le segment A en Europe, grâce à la Fiat 500 et à la Panda (qui se porte très bien en Italie). Cependant, les ventes dans ce segment continuent de baisser. En 2014, ces voitures représentaient 8,9 % du total des immatriculations en Europe. Cette année, jusqu'en avril, leur part de marché était de 4,9 %. Les automobilistes européens ont-ils vraiment besoin d'une autre citadine d'une marque inconnue ?

Leapmotor T03 Leapmotor C10

Ensuite, il y a le C10, un SUV électrique de taille moyenne (il mesure 4,73 m de long) qui offre cinq places. Il est pratiquement aussi grand que la Tesla Model Y (4,75 m), la Toyota bZ4X (4,69 m) et plus grand que la Mercedes EQB à sept places (4,68 m). Jusqu'à présent, toutes les tentatives visant à prendre la position solide de la Model Y ont échoué. Pourquoi un grand SUV inconnu (selon les normes européennes) devrait-il réussir ?

Leur seul avantage devrait être leur prix compétitif, mais à l'heure où de nombreux consommateurs européens réfléchissent à deux fois avant de passer à l'électrique, Stellantis et Leapmotor devraient travailler sur des produits dédiés au goût européen. L'avenir nous le dira.

L'auteur de l'article, Felipe Munoz, est spécialiste de l'industrie automobile à l'agence de l'Union européenne. JATO Dynamics.