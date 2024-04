La Fiat Panda continuera à être produite en Italie pendant encore trois ans, jusqu'en 2030. Nous écrivons pour "trois de plus" car selon les dernières déclarations, la Panda à moteur à combustion interne aurait dû cesser sa production en 2027, date déjà prolongée par rapport à celle initiale de 2026.

La nouvelle annonce a été faite par le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, en inaugurant l'usine Stellantis de production de transmissions électrifiées à double embrayage (eDCT) pour véhicules électriques hybrides et hybrides rechargeables, au sein du complexe Mirafiori de Turin du groupe.

Stellantis reste en Italie

En février, Olivier François, PDG de Fiat et directeur marketing de Stellantis, a déclaré que l'actuelle Panda continuerait à être produite à Pomigliano d'Arco (Naples) jusqu'en 2027 (un an de plus que 2026, initialement estimé).

Tavares a désormais reporté la date, expliquant que l'entreprise tenterait ainsi de rendre la Panda à moteur à combustion interne encore plus accessible aux clients. "Nous investirons pour l'adapter aux réglementations sur les émissions", a-t-il déclaré, étant donné que la Panda est prête à devenir électrique (nous la verrons sous sa forme définitive en juillet) et que cette innovation naîtra en Serbie.

Fiat Panda Pandina, nouvelle série spéciale Nouvelle Fiat Panda électrique, rendu par Motor1.com

"Nous avons entendu de fausses nouvelles selon lesquelles Stellantis voudrait quitter l'Italie. Nous investissons beaucoup en Italie", a déclaré Tavares. "Nous nous sentons chez nous ici. Nous sommes leaders sur ce marché avec plus de 34% de part. Nous n'avons pas l'intention de partir, nous investissons massivement, nous avons des projets, des idées et la capacité de tenir nos engagements. Les fausses nouvelles ouvrent la fenêtre pour laisser entrer les Chinois, mais nous entendons renforcer notre leadership dans le pays."

Tavares contre les Chinois

Et encore : "Nous sommes capables de suivre le rythme des concurrents chinois, si quelqu'un veut les introduire, il sera responsable des décisions impopulaires qui devront être prises".

La référence est adressée au gouvernement Meloni, dont on attend encore les nouvelles incitations automobiles ; nous pensons en particulier aux récentes déclarations du ministre de l'Industrie Adolfo Urso pour amener un deuxième producteur, probablement chinois, en Italie.

Entre-temps, Samuele Lodi, secrétaire national de la Fiom en charge du secteur automobile, qui a participé à la table avec le PDG de Stellantis, a déclaré : "Tavares a immédiatement souligné comment un deuxième constructeur en Italie, surtout s'il était chinois, ne le ferait pas. Cela n'apporterait rien d'autre que retirer des parts de marché à Stellantis, et d'un point de vue de l'emploi, cela rendrait la situation encore plus critique".

Tavares, a ajouté Lodi, "n'a pas donné de réponses décisives pour Mirafiori, comme pour les autres usines. Nous sommes au début d'une période de trois ans qui sera importante pour que tous les constructeurs comprennent si l'industrie automobile en Europe va dans une orientation vers l'électrique ou, (étant donné le rendez-vous avec les élections européennes), s'il pourrait y avoir des ralentissements. Il faut attendre la fin des tours électoraux pour comprendre où nous irons dans les trois prochaines années, mais aussi après 2030", a expliqué Tavares. "C'est également pour ces raisons, nous ne pouvons pas donner une stratégie définie au-delà de 2030, mais seulement des idées et des ambitions. Aucune autre indication sur de nouveaux modèles, ni sur des innovations substantielles".

