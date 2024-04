Leapmotor est un nom que nous devons nous habituer à prononcer. Le constructeur automobile chinois a été fondé en 2015 et est basé dans la ville de Hangzhou, dans l'est de la Chine. On en entend de plus en plus parler, notamment grâce à la Leapmotor T03, la citadine électrique qui - selon les dernières rumeurs - pourrait être assemblée en Pologne d'ici l'été, dans l'usine Stellantis de Tychy, à la place de la Fiat 500 (qui sera produite en Algérie).

Selon Reuters, la Leapmotor T03 pourrait bientôt être assemblée en Pologne selon un processus "semi-knocked down" (SKD) qui consiste à transformer des kits partiellement assemblés en véhicules finis. Il s'agit d'une voiture intéressante parce qu'elle représente le phénomène sur lequel nous avons déjà beaucoup écrit : l'invasion des voitures électriques chinoises (et bon marché).

Chine mise à part, la Leapmotor T03 est déjà en vente en Israël et dans certains pays européens. Voyons quels sont ces pays et combien elle coûte.

Où acheter et combien ça coûte ?

Leapmotor a commencé à vendre des voitures électriques en Israël il y a deux ans par l'intermédiaire du concessionnaire automobile israélien Metro Motor. À cheval entre l'Europe et l'Asie, elle peut être achetée en Turquie, à partir de 898 000 TL, soit environ 26 000 euros au taux de change actuel (le prix comprend une garantie de six ans sur la batterie).

Elle peut actuellement être achetée en Europe, en France, pour un peu plus de 20 000 euros. Bien que le site officiel ne fonctionne pas pour le moment, nos collègues français nous assurent que la voiture peut être achetée et qu'elle a également bénéficié de primes d'État l'année dernière.

En Allemagne, elle peut être réservée gratuitement, sans obligation d'achat ni versement d'acompte. Les personnes souhaitant s'inscrire sur insta-drive.com seront informées dès que la voiture pourra être commandée et configurée, et il est également possible d'opter pour une location à long terme. La voiture sera disponible dans l'année à partir d'environ 22 000 euros.

D'ici la fin de l'année 2024, la Leapmotor T03 sera également vendue en Espagne et en Italie. La coentreprise Leapmotor International est dirigée par Stellantis, qui détient 51 % des parts, et a pour objectif de fabriquer, d'exporter et de vendre des produits Leapmotor en dehors de la Chine.

En Grande-Bretagne, cependant, la marque Leapmotor fera ses débuts en 2024 ou 2025 avec le C10.

Leapmotor T03

Ventes européennes de la Leapmotor T03

2023 (année entière): 512

2024 (janvier-février): 106

À quoi ressemble la Leapmotor T03 ?

En septembre dernier, lors du Salon de l'automobile de Munich 2023, nous avons pu voir en direct la Leapmotor T03. Comme nous vous l'avons déjà dit, la citadine mesure 3,62 mètres de long, 1,65 mètre de large et 1,57 mètre de haut, avec un volume de coffre de 210 litres.

Le groupe motopropulseur électrique se compose de batteries lithium-ion de 41,3 kWh qui alimentent un moteur avant de 109 ch et 158 Nm, avec une autonomie annoncée de 280 km. Trois modes de conduite sont proposés : sport, standard et économique. La consommation déclarée WLTP de la Leapmotor T03 est de 15,7 kWh/100 km.

L'intérieur du Leapmotor T03

Le site web commercial turc indique que 11 radars de stationnement (avant/arrière), l'aide au démarrage en côte, le système de surveillance de la pression des pneus et le chargeur embarqué de 6,6 kW (AC) sont inclus dans le prix. Les jantes sport en alliage d'aluminium de 15 pouces et le toit panoramique en verre font également partie de l'équipement de série.

Les prix et les équipements italiens devront attendre, alors continuez à nous suivre pour en savoir plus.